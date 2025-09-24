Bombariadóval fenyegetőzött egy letenyei nyugdíjas a tárgyalása előtt

Egy 68 éves, letenyei férfinek 2024. november 28-án meg kellett volna jelennie a Nagykanizsai Járásbíróságon. Mivel nem volt hozzá kedve, ki kellett találnia valamit. Úgy döntött, eléri, hogy másnak se legyen ezen a napon tárgyalása bombariadó miatt - írta meg a Bors.

Bombariadóval fenyegetőzött, vádat emeltek az idős férfi ellen / Fotó: Pexels / Képünk illusztráció

Aznap hajnalban Nagykanizsára utazott. Egyenesen a vásárcsarnokba ment, ahol még van nyilvános telefonfülke. Belépett, elővette a papírját, amin egy előre megírt szöveg állt, és felhívta a 112-es segélyhívó számot.

Óriási riadalmat okozott a bombariadóval fenyegetőző nyugdíjas

A férfi közölte a diszpécserrel, hogy a nagykanizsai mellett a keszthelyi bíróságon és mindkét város ügyészségén is bomba fog robbanni, majd letette a telefont.

Miközben a férfi, mint aki jól végezte a dolgát, hazament Letenyére, a két város négy épületéből menekültek a dolgozók. Kiürítették a Nagykanizsai Járásbíróság és a Nagykanizsai Járási Ügyészség, valamint a Keszthelyi Járásbíróság és a Keszthelyi Járási Ügyészség épületét.

Több óráig kutattak a szakértők, átnézték, hogy igaz-e a bejelentés, de bombát sehol sem találtak.

A nyomozók és az ügyészek szerint a férfi telefonos bejelentése alkalmas volt arra, hogy megzavarja a köznyugalmat. A Keszthelyi Járási Ügyészség közveszéllyel fenyegetés miatt emelt vádat ellene.

