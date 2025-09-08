Luxusból a rácsok mögé! Így él most a börtönben Gyárfás Tamás

Egykor a magyar média egyik legbefolyásosabb alakja volt, most pedig a rácsok mögött tölti mindennapjait Gyárfás Tamás, a Nap Tv egykori tulajdonosa. Idén áprilisban hét év börtön lett a büntetése, hiszen ő volt az, aki Portik Tamás segítségével elrendelte riválisa, Fenyő János kivégzését - adta hírül a Borsonline.hu.

A börtön teljesen megtörte Gyárfás Tamást - Fotó: Hatlaczki Balázs

A maffia-világban rettegett Portik a szlovák bérgyilkoshoz, Jozef Rohachoz fordult, aki 1998 februárjában, a Margit-híd közelében géppisztollyal végzett Fenyővel. A bíróság szerint mindez Gyárfás tudtával és megbízásával történt, a médiacézár haláláért így végül évtizedek múltán elszámoltatták a háttérből mozgató figurát is.

Börtön és megkeseredett hétköznapok

A hét évre ítélt Gyárfás májusban vonult be először a váci börtönbe, majd Kecskemétre szállították. Az egykor fényűző élethez szokott üzletember azonban a jelek szerint nagyon nehezen viseli az új valóságot.

Ő egy dúsgazdag ember volt, repülővel utazott, luxus éttermekbe járt, mindenből a legjobbat akarta. Most meg a rabruha és a napi rutin jutott neki. Nem csoda, hogy összeroppant"

- mesélte egy közeli ismerőse, aki szerint Gyárfás már a barátait sem keresi.

Állítólag nem akarja, hogy bárki is rabruhában lássa, ezért még a közeli barátait sem engedi maga mellé. A luxushoz szokott médiavállalkozó így nemcsak a szabadságát, hanem a társasági életét is elveszítette.

A börtön rideg falai között most teljesen más szabályok uralkodnak, mint amiket Gyárfás megszokott. A medence, a drága öltönyök és az exkluzív vacsorák helyét a szigor, a magány és a bezártság vette át. Úgy tűnik, a médiacézár lélekben valóban darabjaira hullott.