Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Riasztást adott ki a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, minden mobilost érint

börtön

Gyerekei előtt támadt rá a párjára, rács mögé kerülhet a veszprémi férfi

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hónapokon át pokollá tette párja életét, többször is gyerekei előtt ütötte-verte, végül a munkahelyén is rátámadt. A 25 éves férfi most börtönbe kerülhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
börtönfenyegetésügyészségzaklatásbántalmazás

Döbbenetes ügy rázta meg Veszprémet, amikor napvilágra került, hogy egy 25 éves férfi hónapokon át zaklatta és bántalmazta élettársát, gyakran a közös gyerekeik szeme láttára. A nő nemcsak otthon, hanem a munkahelyén sem volt biztonságban. A férfi ugyanis szeptember 16-án odament hozzá, kirángatta az utcára és trágár fenyegetések mellett támadt rá. A nyilvánosan bántalmazó tett miatt most börtönbe kerülhet - írta meg a Veol.hu.

börtönbe,zaklatás,bántalmazás,rendőrség
Börtönbe kerülhet a férfi tette miatt - Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi már a kapcsolat elejétől kezdve agresszív volt. Ütötte, szidta a nőt, miközben a gyerekeik is végignézték a jeleneteket. 

A bántalmazásoknak azonban nem lett vége otthon, legutóbb ugyanis a nő munkahelyén folytatta az őrjöngést a férfi.

Börtönbe kerülhet tettei miatt a bántalmazó férfi

Először a nő telefonját követelte, majd amikor azt megkapta, nem sokkal később dühösen visszatért és ordibálva szólította fel az élettársát arra, hogy állítsa vissza a készüléket gyári állapotba. Délután újra megjelent és erőszakkal akarta hazavinni a nőt. Amikor a nő főnöke közbelépett, a férfi nemcsak őt szidta, de azzal is fenyegetőzött, hogy felgyújtja az épületet.

A hatóságok szerint fennállt a veszélye annak, hogy a férfi megszökik vagy újra bántalmazza áldozatát, ezért az ügyészség indítványozta a letartóztatását.

A Veszprémi Járásbíróság egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést. Bár a végzés nem jogerős, úgy tűnik, hogy a nő és gyermekeik fellélegezhetnek, legalábbis egy időre biztosan.

Zaklatókból az elmúlt időszakban is akadt. A budapesti falfirkás rongáló graffitiken intézett fenyegetéseket egy kisgyermekes édesanyához. A XIII. kerületi Rendőrkapitányságon még tart az ügyben a nyomozás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!