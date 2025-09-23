Gyerekei előtt támadt rá a párjára, rács mögé kerülhet a veszprémi férfi

Döbbenetes ügy rázta meg Veszprémet, amikor napvilágra került, hogy egy 25 éves férfi hónapokon át zaklatta és bántalmazta élettársát, gyakran a közös gyerekeik szeme láttára. A nő nemcsak otthon, hanem a munkahelyén sem volt biztonságban. A férfi ugyanis szeptember 16-án odament hozzá, kirángatta az utcára és trágár fenyegetések mellett támadt rá. A nyilvánosan bántalmazó tett miatt most börtönbe kerülhet - írta meg a Veol.hu.

Börtönbe kerülhet a férfi tette miatt - Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi már a kapcsolat elejétől kezdve agresszív volt. Ütötte, szidta a nőt, miközben a gyerekeik is végignézték a jeleneteket.

A bántalmazásoknak azonban nem lett vége otthon, legutóbb ugyanis a nő munkahelyén folytatta az őrjöngést a férfi.

Börtönbe kerülhet tettei miatt a bántalmazó férfi

Először a nő telefonját követelte, majd amikor azt megkapta, nem sokkal később dühösen visszatért és ordibálva szólította fel az élettársát arra, hogy állítsa vissza a készüléket gyári állapotba. Délután újra megjelent és erőszakkal akarta hazavinni a nőt. Amikor a nő főnöke közbelépett, a férfi nemcsak őt szidta, de azzal is fenyegetőzött, hogy felgyújtja az épületet.

A hatóságok szerint fennállt a veszélye annak, hogy a férfi megszökik vagy újra bántalmazza áldozatát, ezért az ügyészség indítványozta a letartóztatását.

A Veszprémi Járásbíróság egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést. Bár a végzés nem jogerős, úgy tűnik, hogy a nő és gyermekeik fellélegezhetnek, legalábbis egy időre biztosan.

Zaklatókból az elmúlt időszakban is akadt. A budapesti falfirkás rongáló graffitiken intézett fenyegetéseket egy kisgyermekes édesanyához. A XIII. kerületi Rendőrkapitányságon még tart az ügyben a nyomozás.