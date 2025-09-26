Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump fontos dolgot jelentett be a magyar olajellátásról

bosszú

Bosszúból levideózta vetkőző barátnőjét és feldobta a netre

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Tiltott adatszerzés és garázdaság miatt emeltek vádat egy Somogy vármegyében élő fiatal ellen. Bosszúból rátámadt volt barátnője új barátjára, őt pedig titokban levideózta és ezt megosztotta.
Egy Kaposvár közelében élő férfi nem tudta elfogadni, hogy barátnője kidobta és mással jött össze. Elhatározta, hogy bosszút áll, amelyhez sajátos módszert választott - írta meg Sonline.hu.

Ez az az ablak, amin keresztül bosszúból titokban levideózta a lányt
Ez az az ablak, amin keresztül bosszúból titokban levideózta a lányt
Fotó: Magyarország Ügyészsége

Így állt bosszút a szakítás miatt

Egy márciusi estén a férfi elment a barátnője házához és kihívta az utcára az új párját. 

Magából teljesen kikelve, üvöltve szidta, aztán hirtelen ököllel behúzott neki egyet. 

Az áldozat rokonai és ismerősei elzavarták onnan a dühös fiatalt, aki nem nyugodott meg. Este visszatért a házhoz és benézett az ablakon. 

Megvárta, amíg volt barátnője vetkőzni kezd. Titokban felvette a telefonjával, és a videót feltöltötte a netre.

A harmincas éveiben járó férfi ellen tiltott adatszerzés és garázdaság miatt indult eljárás. A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt ellene. Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratukban a férfire felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kérték, mivel beismerő vallomást tett.

Egy győri férfi ennél is tovább ment azután, hogy a felesége kidobta az állandó részegeskedése miatt. Ahogy megírtuk, késsel támadt az asszonyra. Egyenesen a nyakát vette célba. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

