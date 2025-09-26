Bosszúból levideózta vetkőző barátnőjét és feldobta a netre

Egy Kaposvár közelében élő férfi nem tudta elfogadni, hogy barátnője kidobta és mással jött össze. Elhatározta, hogy bosszút áll, amelyhez sajátos módszert választott - írta meg Sonline.hu.

Ez az az ablak, amin keresztül bosszúból titokban levideózta a lányt

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Így állt bosszút a szakítás miatt

Egy márciusi estén a férfi elment a barátnője házához és kihívta az utcára az új párját.

Magából teljesen kikelve, üvöltve szidta, aztán hirtelen ököllel behúzott neki egyet.

Az áldozat rokonai és ismerősei elzavarták onnan a dühös fiatalt, aki nem nyugodott meg. Este visszatért a házhoz és benézett az ablakon.

Megvárta, amíg volt barátnője vetkőzni kezd. Titokban felvette a telefonjával, és a videót feltöltötte a netre.

A harmincas éveiben járó férfi ellen tiltott adatszerzés és garázdaság miatt indult eljárás. A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt ellene. Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratukban a férfire felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kérték, mivel beismerő vallomást tett.

Egy győri férfi ennél is tovább ment azután, hogy a felesége kidobta az állandó részegeskedése miatt. Ahogy megírtuk, késsel támadt az asszonyra. Egyenesen a nyakát vette célba.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



