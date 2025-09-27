2024. április 9-én a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházból hívták a rendőröket. A bejelentő azt mondta, egy csecsemőt láttak el, akinek a teste arról árulkodik, hogy brutális támadások áldozatává vált – idézte fel a Vaol.hu.

Brutális dolgokat tett kisbabájával a kegyetlen magyar anya

Fotó: Dnipro Assets / Forrás: Shutterstock

A kisbabán sérülések voltak, amelyről a nyomozók is megbizonyosodtak. Nem sokkal később már előttük ült a kicsi édesanyja,

aki ellen életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt indult eljárás.

Az ügy már a Szombathelyi Törvényszéken van, ahol előkészítő ülést tartanak.

A vádirat szerint a nőt idegesítette a gyereke sírása, ezért legalább háromszor, közepes erővel megrázta. Ez életveszélyes mozdulat egy csecsemőnek, akinek ettől a feje előre-hátra, jobbra-balra csapódott. De nem csak ennyit tett a kegyetlen anya. Többször is úgy hallgattatta el a síró gyerekét, hogy befogta a száját, pelenkázás közben pedig leszorította a lábát. Egyszer még az is előfordult, hogy

bedobta a kiságyába és a pici fejecskéjét belenyomta a matracba.

A gyereken kisebb és nagyobb sérülések is kialakultak a bántalmazás miatt. A legdurvább viszont kétségtelenül az,

hogy a koponyájában bevérzések keletkeztek a rázás miatt, életveszélyes állapotba került és maradandó neurológiai károsodást szenvedett.

Csak azért nem lett ennél is nagyobb baja, mert kegyetlen anyja – ki tudja miért – végül orvoshoz vitte, aki segített rajta.

Hol volt az apa a brutális támadások alatt?

Eközben a férje otthon volt és mindent látott, mégsem tett semmit. Nem állította le a nőt, hogy megvédje a közös gyereküket, nem fordult orvoshoz vagy védőnőhöz, és nem kért segítséget a gyermekvédelmi hatóságtól sem. Az ügyészek szerint őt is bűnösnek kell kimondani, neki is felelnie kell azért, hogy nem segített. A Vas Vármegyei Főügyészség kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat a férfivel szemben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Mondjuk egy kisbabáról? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!