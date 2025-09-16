Baltanyéllel verte össze a meztelen párt a féltékeny férfi, csak a nő élte túl a brutális támadást - videó

Vérfagyasztó tette miatt nagy valószínűséggel élete végéig a rácsok mögött marad a 65 éves V.J., aki rajtakapta a szeretőjét egy másik férfival. A brutális gyilkosság során egy baltanyéllel rátámadt a meztelen párra, a férfit agyonverte, de már a nő is haldoklott, amikor rájuk találtak. A Szon.hu írta meg a bestiális verés részleteit.

A brutális gyilkosság elkövetője szerint az áldozata támadt rá először

Fotó: Tények/Szon.hu

Eperjeskén a közmunkások találtak rá a kegyetlenül összevert szerelmespárra, mivel a férfi már két napja nem jelent meg a munkahelyén. Amikor benyitottak a házba, olyan szörnyű látvány fogadta őket, amely örökre beleégett a retinájukba. Kollégájuk vérbefagyott holtteste mellett az asszony feküdt, a munkások azt hitték ő is halott, aztán észre vették, hogy élet-halál közt lebegve, de még lélegzik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei falu lakóinak ezidáig ekkora brutalitással még nem kellett szembesülniük.

A brutális gyilkosság elkövetője egy alig 50 kg-os férfi

A gyilkossággal megvádolt V.J.-t, aki évek óta a nő alkalmi szeretője volt, pár órával a sokkoló támadás után elkapták.

2024. június 15-én este elment a nőhöz, de a házból férfihangot hallott kiszűrődni, ezért leült a ház lépcsőjére és várt. Egy idő után a nő kinyitotta az ajtót, hogy kiszellőztessen, V.J. ekkor lépett be a házba.

A férfi vallomása nem egyezett meg a vádirattal.

Elmondása szerint, amikor a lakásba lépett, a nőt az ágyon fekve, a férfit a fotelben ülve találta, mindketten meztelenek voltak. A szerszámnyél (balta vagy csákány) azért volt nála, mert azt hitte, a szeretője egy tiszamogyorósi férfival van együtt, akinél mindig volt kés. Amikor meglátta kettejüket meztelenül, kérdőre vonta a nőt, mire a férfi felállt a fotelből, és rátámadt. Ekkor V.J-nek elborult az agya, és a nyéllel többször megütötte a támadóját. B.T-nek az

ütlegelés következtében összezúzódott az agya, a nyakszirtcsontja, illetve az egyik nyakcsigolyája eltört, a helyszínen meghalt.

A nő menekülni akart, de V.J. visszarántotta, az ágyra lökte, és a nyéllel agyba-főbe verte. Az áldozatának betörte a fejét, eltörte a halántékcsontját és a szemgödrét.