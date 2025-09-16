Baltanyéllel verte össze a meztelen párt a féltékeny férfi, csak a nő élte túl a brutális támadást - videó

Vérfagyasztó tette miatt nagy valószínűséggel élete végéig a rácsok mögött marad a 65 éves V.J., aki rajtakapta a szeretőjét egy másik férfival. A brutális gyilkosság során egy baltanyéllel rátámadt a meztelen párra, a férfit agyonverte, de már a nő is haldoklott, amikor rájuk találtak. A Szon.hu írta meg a bestiális verés részleteit.
Eperjeskén a közmunkások találtak rá a kegyetlenül összevert szerelmespárra, mivel a férfi már két napja nem jelent meg a munkahelyén. Amikor benyitottak a házba, olyan szörnyű látvány fogadta őket, amely örökre beleégett a retinájukba. Kollégájuk vérbefagyott holtteste mellett az asszony feküdt, a munkások azt hitték ő is halott, aztán észre vették, hogy élet-halál közt lebegve, de még lélegzik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei falu lakóinak ezidáig ekkora brutalitással még nem kellett szembesülniük.
A gyilkossággal megvádolt V.J.-t, aki évek óta a nő alkalmi szeretője volt, pár órával a sokkoló támadás után elkapták.
2024. június 15-én este elment a nőhöz, de a házból férfihangot hallott kiszűrődni, ezért leült a ház lépcsőjére és várt. Egy idő után a nő kinyitotta az ajtót, hogy kiszellőztessen, V.J. ekkor lépett be a házba.
A férfi vallomása nem egyezett meg a vádirattal.
Elmondása szerint, amikor a lakásba lépett, a nőt az ágyon fekve, a férfit a fotelben ülve találta, mindketten meztelenek voltak. A szerszámnyél (balta vagy csákány) azért volt nála, mert azt hitte, a szeretője egy tiszamogyorósi férfival van együtt, akinél mindig volt kés. Amikor meglátta kettejüket meztelenül, kérdőre vonta a nőt, mire a férfi felállt a fotelből, és rátámadt. Ekkor V.J-nek elborult az agya, és a nyéllel többször megütötte a támadóját. B.T-nek az
ütlegelés következtében összezúzódott az agya, a nyakszirtcsontja, illetve az egyik nyakcsigolyája eltört, a helyszínen meghalt.
A nő menekülni akart, de V.J. visszarántotta, az ágyra lökte, és a nyéllel agyba-főbe verte. Az áldozatának betörte a fejét, eltörte a halántékcsontját és a szemgödrét.
A vádlott Bartha Andrea törvényszéki bírónak azt mondta: nem érti, hogy tehetett ilyet, még egy csirke nyakát sem tudta elvágni soha, nemhogy embert ölni... – írja a Szon.hu.
Nagyon megbántam, amit tettem, nem akartam megölni őket. Soha nem voltam erőszakos, csak azóta, hogy I-val megismerkedtünk: idegileg teljesen kikészített. Főztem rá, elvégeztem a ház körüli munkákat, vittem nekit tüzelőt, de ő csak kihasznált. Nem érdekelte semmi, csak az alkohol, mondtam is neki, hogy menjen elvonóra, de nem akart. Egy idő után pedig már csak azt vettem észre, hogy sorra járnak hozzá a férfiak.
A brutális verés után hazament, elégette a szerszámnyelet és a véres ruháit, kivéve a kedvenc pólóját, amit inkább kimosott. A pólón a következő felirat szerepelt:
Míg ez a póló rajtam van, én vagyok a főnök. Van még kérdés?
Tekintettel arra, hogy az elkövető a vádiratban foglaltakkal nem megegyező módon vallott, az előkészítési tárgyaláson nem tudták az ügyet lezárni, ezért kezdetét veszi a bizonyítási eljárás. Halász Ágnes főügyészségi ügyész tájékoztatása szerint még a beismerés esetén is életfogytig tartó szabadságvesztést indítványoznának azzal, hogy a férfi legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadlábra.
