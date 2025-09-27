Az öcsödi gyilkosok szörnyű titka: feldarabolták és elégették az áldozataikat

Az elsőrendű vádlott, az 1974-ben született férfi és az 1993-ban született társa, a másodrendű vádlott, 2007-ben ismerkedtek meg. Az akkor 14 éves fiú szülői engedéllyel (!) költözött a nála jóval idősebb férfihoz. A brutális gyilkosság elkövetői közt rendszeres volt a szexuális kapcsolat. A Szoljon.hu elevenítette fel a hideglelős gaztettsorozat részleteit.
Az évek múlásával a homoszexuális férfi egyre több férfinak ajánlotta be ifjú élettársát, majd a fiú magától is kereste az ilyen jellegű kapcsolatokat. A homoszexuális pár ifjabbik tagját az unokatestvére gyakran látogatta, sokszor jártak el együtt szórakozni. Ezt az idősebbik férfi nem vette jó néven, egyre féltékenyebb lett. Sokszor kapott dührohamot, és az unokatestvérrel többször is összeverekedtek. A meleg élettársak elhatározták, hogy a fiú unokatestvérét megölik.
A végzetes napon Öcsödön lakodalomra készültek. A fiú meghívta a rokonát az otthonukba egy kávéra, amibe pálinkát és cukorral vegyített Sanaxot kevertek, amitől a rokon annyira elbódult, hogy képtelenné vált a védekezésre.
A fejére nejlonzacskót húztak, és megfojtották. Az udvaron álló kemencében tüzet raktak, és a holttestet elégették, hamvait a Körösbe szórták. A fiú maradványai azóta sem kerültek elő.
Második áldozatuk szintén 1933-as születésű volt. A gyilkosok fiatalabbik tagját jól ismerte, gyakran buliztak együtt egy kunszenti szórakozóhelyen. A halála napján a kunszentmártoni áldozat úgy döntött, hogy lóg a suliból, és tanulás helyett inkább az öcsödi barátját látogatja meg.
Ottléte alatt az idősebbik férfi megkívánta, de ő ellenállt a felkérésnek.
Ezt látva a gyilkosok bedurvultak, az áldozatukat a földre teperték, kezét összekötözték és egy matracra fektették. A lábait széthúzták egy kötéllel. Így tartották fogva 3-4 napig. Ezalatt az idősebbik férfi többször megerőszakolta.
Amikor ráunt, úgy döntött, ez a fiút is meg kell ölni. Ekkor jött a legszörnyűbb fordulat: kivitték a legyöngült tinédzsert a padlásfeljáróhoz, egy fóliát terítettek le a földre, majd azon a fiút leszúrták.
Az orvosszakértői vélemény szerint, mivel a test nem fért bele a kemencébe,
feldarabolták, és a testrészeket egyenként égették el.
A csontmaradványok egy részét szintén a Körösbe szórták, a másik részét pedig a kertben elásták.
A harmadik áldozatuk egy öcsödi lány volt. Ő is egy évben született a fiatalabbik gyilkossal és azzal az ürüggyel csalták el, hogy pultoslányt keresnek a helyi sörözőbe.
A lányt, ahogy a gyilkosok házába lépett, lefogták és kikötözték.
Fogsága négy napja alatt őt is
A többszörösen megkínzott áldozatuknak azonban sikerült a fogaival elrágni a kötelet. A fürdőszoba ablakán kimenekült a rémségek házából. A szülei kísérték el a rendőrségre, ahol feljelentést tett. Mindez 2010. december 7-én történt. A rendőrség a következő év januárjában a két férfit J. Bálintot, illetve J. Benedeket őrizetbe vette, és nyomozást indítottak az ügyben.
"... Az eljárás eddigi adatai alapján megállapítást nyert, hogy 2010. december 04. napján fk. J. Benedek elcsalta J. Bálint lakására fk. R. D. A. öcsödi lakost, majd ott a sértettet megkötözték, több napig fogva tartották és mindketten megerőszakolták. Továbbá ... J. Benedek elhívta J. Bálinthoz a sértett fk. Tóth László Krisztián kunszentmártoni lakost, akit 2010. október 25. és 2010. október 30. közötti időben ... megkötöztek, több napig ott fogva tartották, J. Bálint több alkalommal közösült vele. Ezt követően fk. Tóth László sértettet J. Bálint egy késsel megölte, majd fk. J. Benedekkel közösen a holttestet elégették a fenti címen lévő kemencében. Az elhalt hamvait az udvaron, illetve a Hármas-Körösbe szétszórták.
Továbbá megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy 2010. május 8-án a kora esti órákban az Öcsöd, ... szám alatt J Zs öcsödi lakost a kávéjába kevert gyógyszerrel elkábították, majd a védekezésre képtelen sértett fejére húzott nejlon zacskóval megfojtották, majd a holttestet elégették."
A kézbesített hivatalos rendőrségi dokumentum is igazolja, milyen kegyetlenek és brutálisak voltak az öcsödi gyilkosok. A szülőkben már a határozat kézbevétele előtt is élt a szörnyű gyanú, hogy a gyermekeik egy borzalmas bűntényben veszthették el az életüket. Amíg a baljós megérzés teljes bizonyossággal be nem igazolódott, még élt bennük a remény, hogy a gyerekeik hazatérnek.
A Szolnoki Törvényszék 2013-ban az elsőrendű vádlottat társtettesként elkövetett emberölés, társtettesként elkövetett emberölés előkészületének, kétrendbeli társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértése, folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erőszak, kiskorú veszélyeztetése, folytatólagosan elkövetett tiltott pornográf felvétellel visszaélés és szemérem elleni erőszak bűntette miatt tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte.
A fiatal élettársa másodrendű vádlottként és tettestársként az emberölés előkészületének, kétrendbeli társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértése, folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erőszak, folytatólagosan elkövetett erőszakos közösülés és kifosztás bűntette miatt 20 év fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztéssel sújtották
– foglalta össze a bírói döntést a Szoljon.hu.
Az ügyet annak idején az Origo is a részleteiben taglalta.
A borzalmas gyilkosságsorozatot a szexuális részletek, a kiskorú sértettek és a fiatalkorú vádlott érdekei miatt zárt ajtók mögött tárgyalta a bíróság.
Az első tárgyalásokon csak az idősebb férfi vallomást tett, amelyben tagadta a bűncselekmények elkövetését.
Ez a borzalmas gaztett sokkolta a magyar közvéleményt. Helye van a nemzetközi kriminalisztika „tananyagában” is.
2013. november 13-án a Debreceni Ítélőtábla a Szolnoki Törvényszék által az elsőrendű vádlottra vonatkozó ítéletét helyben hagyta. A másodrendű vádlott esetében, aki a gyilkosságok idején még csak 17 éves volt, jóval kedvezőbb döntés született. Jó magaviselet esetén akár a rá kiszabott 20 évnek a kétharmadát is elengedhetik. Ha ez megtörténik, két év múlva szabadulhat.
És mi még csak sejteni sem fogjuk, milyen szörnyeteg jár közöttünk...