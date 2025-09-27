Az öcsödi gyilkosok szörnyű titka: feldarabolták és elégették az áldozataikat

Az elsőrendű vádlott, az 1974-ben született férfi és az 1993-ban született társa, a másodrendű vádlott, 2007-ben ismerkedtek meg. Az akkor 14 éves fiú szülői engedéllyel (!) költözött a nála jóval idősebb férfihoz. A brutális gyilkosság elkövetői közt rendszeres volt a szexuális kapcsolat. A Szoljon.hu elevenítette fel a hideglelős gaztettsorozat részleteit.

A brutális gyilkosság áldozatainak a szüleit a rendőrök hivatalosan tájékoztatták gyerekeik halálának szörnyű körülményeiről

Fotó: Szoljon.hu

A brutális gyilkosságok részletei

Az évek múlásával a homoszexuális férfi egyre több férfinak ajánlotta be ifjú élettársát, majd a fiú magától is kereste az ilyen jellegű kapcsolatokat. A homoszexuális pár ifjabbik tagját az unokatestvére gyakran látogatta, sokszor jártak el együtt szórakozni. Ezt az idősebbik férfi nem vette jó néven, egyre féltékenyebb lett. Sokszor kapott dührohamot, és az unokatestvérrel többször is összeverekedtek. A meleg élettársak elhatározták, hogy a fiú unokatestvérét megölik.

Az első rémtett

A végzetes napon Öcsödön lakodalomra készültek. A fiú meghívta a rokonát az otthonukba egy kávéra, amibe pálinkát és cukorral vegyített Sanaxot kevertek, amitől a rokon annyira elbódult, hogy képtelenné vált a védekezésre.

A fejére nejlonzacskót húztak, és megfojtották. Az udvaron álló kemencében tüzet raktak, és a holttestet elégették, hamvait a Körösbe szórták. A fiú maradványai azóta sem kerültek elő.

A második rémtett

Második áldozatuk szintén 1933-as születésű volt. A gyilkosok fiatalabbik tagját jól ismerte, gyakran buliztak együtt egy kunszenti szórakozóhelyen. A halála napján a kunszentmártoni áldozat úgy döntött, hogy lóg a suliból, és tanulás helyett inkább az öcsödi barátját látogatja meg.

Ottléte alatt az idősebbik férfi megkívánta, de ő ellenállt a felkérésnek.

Ezt látva a gyilkosok bedurvultak, az áldozatukat a földre teperték, kezét összekötözték és egy matracra fektették. A lábait széthúzták egy kötéllel. Így tartották fogva 3-4 napig. Ezalatt az idősebbik férfi többször megerőszakolta.

Amikor ráunt, úgy döntött, ez a fiút is meg kell ölni. Ekkor jött a legszörnyűbb fordulat: kivitték a legyöngült tinédzsert a padlásfeljáróhoz, egy fóliát terítettek le a földre, majd azon a fiút leszúrták.