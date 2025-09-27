Akkorát kapott az ismert magyar színész, hogy arccal a földre esett, ömlött belőle a vér

Csütörtök délután egy brutális támadásnak lehettek szemtanúi a szombathelyi Paragvári utcában található egyik bolt vásárlói. Tettenértek két férfit, akik eltettek pár terméket és fizetés nélkül akartak elsétálni. Az üzletvezető arra kérte a rablókat, hogy adják vissza, ami náluk van, de ők inkább fellökték a nőt, és megvertek egy férfit. Tegnap derült ki, hogy nem akárkiről van szó. Ismert ember, Horváth Ákos az összevert vásárló. A boltos részletesen beszámolt a Borsnak arról, mi történt.

Kiderült, hogyan zajlott le a brutális támadás a szombathelyi boltban a színész ellen Fotó: Police.hu

Így zajlott le a brutális támadás

Horváth Ákos színművész meg akarta állítani a rablókat, segíteni szeretett volna a boltosnak, akit régóta ismert.

„A művész úr törzsvásárló nálunk, és éppen itt volt, amikor történt az incidens. Két férfi próbált meg elvinni tőlünk egy kétdecis whiskey-t, illetve több dezodort. Észrevettük őket, de amíg az egyikük visszaadta az italt, a másik férfi tagadta, hogy lopott volna. Telefonáltunk a rendőrségnek, mire elkezdett lökdösni minket, miközben próbáltuk visszatartani. Ákos mondta neki, hogy ne balhézzon, erre úgy bepöccent a férfi, hogy nekiesett a színésznek. Ütni próbált, Ákos védekezett, közben kilökték egymást a bolt elé.

A művész úr próbálta a támadót nyugtatni, és amikor megfordult, hogy visszajön a boltba, olyan ütést kapott az arcára, hogy szerintem el is ájult, arccal előre a földre esett.

A férfi még ekkor sem hagyta abba, üvöltözött, fenyegetőzött, meg is rúgta Ákost. Biztos, hogy nem volt tiszta, teljesen bevadult" – mondta Fürdősné Bodorkós Melinda, aki úgy emlékszik, hogy egy pillanat alatt lezajlott az egész.

Ákos magához tért, nekidőlt a bolt falának, folyt belőle a vér. Mentő vitte kórházba, ahol összevarrták a száját. Állítólag az arccsontja és az orra is eltörhetett, de este már találkoztam vele a rendőrségen a kihallgatáson, amelyen a biztonsági kamera felvételeit is kérték"

– mondta a nő hozzátéve, nagyon hálás az ismert színésznek a segítségéért.

Kollégái büszkék a hős színészre

A Weöres Sándor Színház tegnapi közleményéből is megtudhattuk már, hogy a megvert színész már jobban van.