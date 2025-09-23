Megfojtotta a feleségét egy kecskeméti hegesztő

1981. május 5-én délután egy kétgyerekes, kecskeméti családanya feküdt dr. Pap János rendőrorvos őrnagy, igazságügyi orvosszakértő boncasztalán. A nyomozók azzal az információval küldték hozzá a holttestet, hogy a férje szerint túl sok gyógyszert vett be május 4-én este. A hálószobájukban lévő ágy melletti fotelben találtak egy kézitáskát, amiben volt 10 szem Andaxin, a fotel mögötti szekrény tetején pedig két levél Seduxen. Férje kitartott amellett, hogy féltékenységében megmérgezte magát. Kihallgatásán semmilyen brutális támadásról nem esett szó.

Végig hallgatott a brutális támadásról a feleséggyilkos kecskeméti hegesztő, Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Mivel válófélben vagyunk, a feleségem már hónapok óta nyugtatókat szed. Esküdni merek rá, hogy a tegnap esti veszekedésünk hatására több altatót vett be, mint kellett volna, s ezért nem sikerült felébresztenem”

- idézte G. János szavait a Magyar Rendőr 1981. október 3-i száma.

A halál oka: fulladás

A Czollner téri SZTK Rendelőintézet lakásra hívott ügyeletes orvosa, Dr. Kovács Lajos már a helyszínen alaposan megvizsgálta a halott nőt. Ő riasztotta a rendőröket a gyilkosság miatt. Azzal várta a helyszíni szemle bizottság tagjait, hogy az asszony halálát légzésbénulás okozhatta, a heverőn hanyatt fekvő holttesten ugyanis több sérülés is arról árulkodott, hogy valaki bántotta a halottat. A boncolási jegyzőkönyv igazolta Kovács doktor szavait. Addig szorongatták az áldozat torkát, míg meg nem fulladt, és nem is akárhogyan. G-né gégéje a támadás ellenére ép maradt.

Az eképp fellépő légzési elégtelenség 1-2 perc alatt eszméletlenséget okoz, s ha elmarad a gyors orvosi segítség, bekövetkezik a halál”

- olvasható a szaklapban.

Annak ellenére, hogy a férfi mindent tagadott és kitartott az ártatlansága mellett, kézenfekvő volt, hogy az asszonyt a 35 éves férje ölte meg két és fél szobás, Árpád körúti otthonukban. A nyomozók tudták, ha meg akarják találni a családanya gyilkosát, meg kell ismerniük a családját.

A csalfa férj és a harmadik

G-ék házassága szerelmi házasság volt, amiből két gyerek született. Édesanyjuk halála idején János 9 éves volt, Szabolcs pedig 3. 1979-ben jutottak hozzá a jó helyen lévő lakáshoz. 1980 őszéig a pár mindkét tagja a Szerszámipari Művek kecskeméti gyárában dolgozott, a férfi heggesztőként, az asszony programozóként. Aztán történt valami, ami miatt a férfi felmondott.

Beleszeretett egy 20 éves gépírónőbe a gyárban.

Nyáron ismerkedtek meg, ősszel már viszonyuk volt. A G család feje tehát megcsalta az asszonyt, ráadásul ivott is. A szaklap szerint a fiatal szerető azt hitte, otthagyja miatta az asszonyt, de nem tette. Egy idő után a felesége is sejtette, hogy – ahogy mondani szokták -, van egy harmadik, végül az egyik munkatársnőjétől tudta meg, kinek csapja a szelet az ura.

G-né eljárt az üzemi orvoshoz. Idegességről, étvágytalanságról, álmatlanságról panaszkodott. Az arcán és karján látható kék foltokról azonban hallgatott. Az orvos nyugtatókat, altatókat írt fel, amit G* nem nézett jó szemmel. Az asszony estétől reggelig mindig kába volt a tablettáktól. Összekötötte őket a két kis gyerek és a kifizetetlen lakás. G*né mégis válni készült, mert nem tudta eltűrni férje hazudozásait”

– írta meg a Szabad Föld 1982. május 9-i száma.