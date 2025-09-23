Megfojtotta a feleségét egy kecskeméti hegesztő

1981. május 5-én délután egy kétgyerekes, kecskeméti családanya feküdt dr. Pap János rendőrorvos őrnagy, igazságügyi orvosszakértő boncasztalán. A nyomozók azzal az információval küldték hozzá a holttestet, hogy a férje szerint túl sok gyógyszert vett be május 4-én este. A hálószobájukban lévő ágy melletti fotelben találtak egy kézitáskát, amiben volt 10 szem Andaxin, a fotel mögötti szekrény tetején pedig két levél Seduxen. Férje kitartott amellett, hogy féltékenységében megmérgezte magát. Kihallgatásán semmilyen brutális támadásról nem esett szó.
Mivel válófélben vagyunk, a feleségem már hónapok óta nyugtatókat szed. Esküdni merek rá, hogy a tegnap esti veszekedésünk hatására több altatót vett be, mint kellett volna, s ezért nem sikerült felébresztenem”
- idézte G. János szavait a Magyar Rendőr 1981. október 3-i száma.
A Czollner téri SZTK Rendelőintézet lakásra hívott ügyeletes orvosa, Dr. Kovács Lajos már a helyszínen alaposan megvizsgálta a halott nőt. Ő riasztotta a rendőröket a gyilkosság miatt. Azzal várta a helyszíni szemle bizottság tagjait, hogy az asszony halálát légzésbénulás okozhatta, a heverőn hanyatt fekvő holttesten ugyanis több sérülés is arról árulkodott, hogy valaki bántotta a halottat. A boncolási jegyzőkönyv igazolta Kovács doktor szavait. Addig szorongatták az áldozat torkát, míg meg nem fulladt, és nem is akárhogyan. G-né gégéje a támadás ellenére ép maradt.
Az eképp fellépő légzési elégtelenség 1-2 perc alatt eszméletlenséget okoz, s ha elmarad a gyors orvosi segítség, bekövetkezik a halál”
- olvasható a szaklapban.
Annak ellenére, hogy a férfi mindent tagadott és kitartott az ártatlansága mellett, kézenfekvő volt, hogy az asszonyt a 35 éves férje ölte meg két és fél szobás, Árpád körúti otthonukban. A nyomozók tudták, ha meg akarják találni a családanya gyilkosát, meg kell ismerniük a családját.
G-ék házassága szerelmi házasság volt, amiből két gyerek született. Édesanyjuk halála idején János 9 éves volt, Szabolcs pedig 3. 1979-ben jutottak hozzá a jó helyen lévő lakáshoz. 1980 őszéig a pár mindkét tagja a Szerszámipari Művek kecskeméti gyárában dolgozott, a férfi heggesztőként, az asszony programozóként. Aztán történt valami, ami miatt a férfi felmondott.
Beleszeretett egy 20 éves gépírónőbe a gyárban.
Nyáron ismerkedtek meg, ősszel már viszonyuk volt. A G család feje tehát megcsalta az asszonyt, ráadásul ivott is. A szaklap szerint a fiatal szerető azt hitte, otthagyja miatta az asszonyt, de nem tette. Egy idő után a felesége is sejtette, hogy – ahogy mondani szokták -, van egy harmadik, végül az egyik munkatársnőjétől tudta meg, kinek csapja a szelet az ura.
G-né eljárt az üzemi orvoshoz. Idegességről, étvágytalanságról, álmatlanságról panaszkodott. Az arcán és karján látható kék foltokról azonban hallgatott. Az orvos nyugtatókat, altatókat írt fel, amit G* nem nézett jó szemmel. Az asszony estétől reggelig mindig kába volt a tablettáktól. Összekötötte őket a két kis gyerek és a kifizetetlen lakás. G*né mégis válni készült, mert nem tudta eltűrni férje hazudozásait”
– írta meg a Szabad Föld 1982. május 9-i száma.
A csalfa férj egy ideig nem dolgozott, aztán a Kőbányai Sörgyár kecskeméti telepén vállalt rakodói munkát. Így már elég ideje maradt fiatal barátnőjére és a mindennapos lerészegedésre, ráadásul az asszony sem volt közel. De talán ez nem is volt fontos, hiszen nem titkolta a viszonyt. Sőt, még neki állt feljebb, amikor a felesége szóvá tette, hogy szeretőt tart.
„Már megint cirkuszolsz!? - hördült fel G * minden egyes vita kezdetén.
Szerinte a helyzet — italozása és nőzése — nem kibírhatatlan, csak az ’asszonynak kellene egy picit tűrni’.
Nem pedig idegeskedni, altatókat szedni. A lakásrészletet fizetik, a gyerekek nevelkednek, ő pedig mulat, táncol Ilonával a Halászcsárdában. Ez így van ’rendjén’.” - szemléltette a férfi személyiségét a Szabad Föld.
Ezek a „cirkuszolások” annyira felbosszantották Jánost, hogy ilyenkor rendszerint elverte a feleségét.
Egyre többet és egyre hangosabban veszekedtek egymással, amit a gyerekek és a szomszédok is hallhattak. A pénz miatt viszont sosem, ez nem lett vita tárgya, pedig az asszony többet vitt haza, mint az ura, ráadásul ő nem költötte el mulatozásra.
A férfit kihallgató nyomozó figyelmét nem kerülte el a János jobb szeménél lévő sérülés.
Az ezt követő beszélgetést így idézte fel a szaklap:
„Néhány nappal ezelőtt a feleségem ideütött a fapapucsával - emlékezett G* kesernyésen.
- Nem fordult meg önben egyszer sem a gondolat, hogy végezzen a feleségével? - kérdezte tőle váratlanul Paska főhadnagy.
- Annál sokkal jobban szerettem, mint hogy megöljem. Ez volt az oka annak is, hogy könyörgésemre a bíróság négy hónapra felfüggesztette válóperünket - válaszolta meggyőzőnek látszó őszinteséggel.”
A nyomozók kiderítették, amikor a férfi megtudta, hogy havonta 2000 forint tartásdíjat követel tőle gyerekei anyja,
közölte vele, hogy a tárgyalóteremben fogja megölni mindenki szeme láttára.
Ismerőseik vallomása alapján kezdett kirajzolódni a kép a nyomozókban egy feleségét meggyilkoló heggesztő-rakodómunkásról, aki nem csak az asszonyt és a gyerekeit verte meg. Ha úgy látta jónak, akkor az anyósát és a saját apját is.
Annak is voltak jelei annak, hogy a férfi egyre erőszakosabb és egyre többször emel kezet a feleségére.
Halála előtt három héttel, az egyik éjjel az asszony monoklis szemmel ült taxiba. Szó szerint a szüleihez menekült, de aztán, ki tudja, miért, visszatért és nem kért rendőri segítséget. Azt, hogy pontosan mi történt a halála napján, nagyobbik fiának, Jánosnak a vallomásából lehetett rekonstruálni.
A gyerek elmondása szerint apja nem sokkal este 8 előtt ért haza. Ekkor az édesanyja már altatóval mélyen aludt. A kis Jánosnak fel kellett rázni az álmából az anyukáját, hogy nyissa ki az ajtót, mivel az asszony a zárban felejtette a kulcsot. Ahogy a férfi belépett, kirobbant a veszekedés a szülők között. A gyerek beszaladt a szobába, de hallotta, hogy az első pofon hatására az anyja nekiesik a beépített szekrénynek. Hiába menekült az asszony a gyerekszobába, a részeg férfi nem volt tekintettel a kicsikre.
A gyerekek szeme láttára verte el, majd megragadta a torkát és a heverőre nyomta, ahol a kétgyerekes családanya végül meghalt, a férje megfojtotta.
A férfit már az első kihallgatása után előzetes letartóztatásba helyezték. Végig, még a bíróságon is tagadta, hogy megölte a nejét, csak a halála előtti veszekedést ismerte be. Azt mondta két kézzel megragadta a felesége nyakát, így lökte az ágyra, és később csak azért kezdte el pofozgatni, hogy magához térítse, de nem ébredt fel. A családfőt bűnösnek találták felesége megölésében, amiért 12 év börtönbüntetésre ítélték.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.