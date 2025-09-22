Tavaly szeptember 13-án, napközben történt a szokatlan betörés Vésztőn. A férfi a kerítésen átjutva, kővel betörte az udvarra néző ablakot, majd azon keresztül jutott be a házba. A nyomozás során kiderült, hogy a bugyitolvaj összesen huszonöt új és használt bugyit, valamint két melltartót lopott el, mintegy 5 ezer forint értékben - írta meg a Beol.hu.

Fényes nappal tört be egy nőhöz az elvetemült bugyitolvaj

Fotó: Audio und werbung / Shutterstock

Elítélték a bugyitolvajt

A bugyibetyár okozta károkat a biztosító megtérítette, míg a lopással okozott kárt és a betört ablaknál elszakadt függönyt a férfi szülei kifizették. A Szeghalmi Járásbíróság jogerős ítéletet hozott a vádlott ügyében, aki 80 óra közmunkát és egy évre szóló pártfogói felügyeletet kapott. A férfi a jóvátételi munkát saját választása szerint végezheti állami vagy önkormányzati fenntartású intézménynél, közhasznú civil szervezetnél, egyháznál, vagy ezek részére.

A vésztői férfi által elkövetett szokatlan bugyilopás után érdemes figyelni, hogy nemcsak a fehérneműk tűnhetnek el titokzatos módon: Gyöngyösön a helyi városrendészek fogtak el egy férfit, aki több lépcsőházban próbált betörni. A lopás miatt körözött ,,lépcsőházi fantom” története is legalább olyan bizarr, mint a vésztői bugyibetyáré. Részletek az Origo.hu cikkében.