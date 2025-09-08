Halál a bulinegyedben: sokkoló részletek derültek ki az erzsébetvárosi gyilkosságról

Hírlevél

Két külföldi vitája torkollott tragédiába a főváros VII. kerületben. A gyilkosság Erzsébetvárosban, a bulinegyedben történt, hétfő hajnalban.
Bejelentés érkezett a rendőrségre hétfő hajnali negyed ötkor, mely szerint egy erzsébetvárosi lakásban megszúrtak egy férfit. A hatóság kivonult a helyszínre, ahol egy holttestet találtak, egy 34 éves férfit pedig őrizetbe vettek. A Bors úgy értesült, hogy két brit turista érintett a bulinegyedben történt tragédiában.

bulinegyed
Tart a a helyszínelés a bulinegyedben, ponyvát feszítettek ki az áldozat elé Fotó: Bors

A kivonuló mentők megpróbáltak segíteni a sérülten, de már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves brit férfit, aki barátja holtteste mellett várta a hatóságokat.

Elfajult a buli a bulinegyedben

A Bors úgy tudja, hogy a két brit férfi szórakozni ment, majd visszatértek a házba, ahol főként bérelhető lakások vannak, viszonylag kevés a magyar lakó. Egy szintén külföldi férfi azt mondta: 

hajnali három körül veszekedést, majd verekedést hallottunk, aztán pedig törtek-zúztak. Utána hirtelen csend lett.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.

Azt még nem tudni, hogy a mostani tragédia hátterében áll-e droghasználat, de 2019 és 2024 között 38 százalékkal nőtt a hétvégi mentőhívások száma a VII. kerületi bulinegyedben, főként túladagolások, illetve droghoz kapcsolódó eszméletvesztések miatt. További részletek a témában itt.

 

