Az Ocean’s Elevenbe képzelték magukat a magyar bűnbanda tagjai, kár volt

Magyar bűnözők főként betörésekkel több mint 250 ezer eurós kárt okoztak Alsó-, és Felső-Ausztriában, Bécsben és Stájerországban. Egyenként kapták el a magyar bűnbanda tagjait.
A bűnbandatagokat összesen 39 bűncselekmény elkövetésével vádolják Ausztriában. A betörések mellett készpénz nélküli fizetési eszközök ellopása, hatósági erőszak és kényszerítés miatt is felelhetnek – írta a Kisalföld.hu.

Magyar bűnbanda garázdálkodott Ausztriában (illusztráció)
Magyar bűnbanda garázdálkodott Ausztriában (illusztráció)
Fotó:  AFP/Getty Images

A bűnbanda első letartóztatása

A hatóságoknak sikerült elfogniuk a magyar bűnbanda mindhárom tagját. Az Alsó-Ausztriai Bűnügyi Hivatallal együtt először a 30 éves magyar férfit tartóztatták le április közepén Fischamendben, aztán rábukkantak a másik két bűnöző nyomára. A 29 éves férfi szerdától az Eisenstadt/kismartoni börtönben van. A trió legfiatalabb tagjával, egy 20 éves férfivel szemben európai elfogatóparancsot adtak ki. Itthon fogták el. A tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a két idősebb férfi a kihallgatás során mindent beismert.

Autóval próbáltak menekülni

A gyanúsítottak menekülésük során többször is rendkívül veszélyes helyzeteket teremtettek. A volksgruppen.orf.at beszámolója szerint a 20 és 30 év körüli férfiak egy gramatneusiedli betörés utáni szökésükkor kis híján elgázoltak egy rendőrt és még egy embert, egy cégvezetőt.

Alig egy héttel később, ugyancsak egy feltételezett betörés előkészítése után, ismét menekülniük kellett. Autóbalesetet szenvedtek, és járművük fel is borult, de akkor még szabadlábon maradtak, mivel a rendőrségnek nem sikerült bizonyítékot találnia ellenük.

Nem kell felnőttnek lennie ahhoz, hogy valaki bűnözőnek álljon, nemrégiben Baján egy tinédzserekből álló banda kezdett el törni és zúzni. Az esetről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

