Körözést adtak ki az enyves kezű szívtipró ellen

Nem, ő nem egy netflixes sorozat főszereplője, de jó lenne egy krimi sármos bűnözőjének. A képen látható férfit azonban nem randira, hanem a rendőrségre várják. A komlói Casanova, akinek a mosolya lehet, hogy szíveket rabol, de a gyanú szerint mást is - számolt be róla a Bama.hu.

Nagy erőkkel keresik a komlói bűnözőt, Sipos Ramónt

Fotó: Police.hu

Nők álma, a rendőrség rémálma az elvetemült bűnöző

A Pécsi Járásbíróság 2025. szeptember 5-én adott ki elfogatóparancsot Sipos Ramón 25 éves komlói lakos ellen, aki lopás elkövetésével gyanúsítható. A férfi a rendőrség által közzétett fotón határozottan sármos megjelenésű. Ám a figyelemre méltó külső nem változtat azon, hogy a hatóságok szerint bűncselekményt követett el, és jelenleg is körözik.

A rendőrség kéri a lakosság segítségét: aki felismeri, vagy információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelezze. Akár egy megosztás is segítheti az elfogását. A Tinderen azonban semmiképpen ne húzza jobbra!

