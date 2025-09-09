Csak a kormányablakban akart ügyet intézni, amikor jöttek a rendőrök és leteperték

Három körözés volt érvényben a férfi ellen, akit a rendőrök az orosházi kormányablakban fogtak el. Az egyik elfogatóparancsot azért adta ki a hatóság, mert a bűnöző nem kezdte meg büntetése letöltését. A férfit végül bilincsben vitték el a rendőrök - írta a Borsonline.

A bűnöző elfogása után erőszakosan magatartást mutatott, folyamatosan szitkozódott

Fotó: Shutterstock

A férfi a rendőrök megjelenésére erőszakosan reagált, az előállítása során üvöltözött, amelyet még akkor is folytatott, amikor orvosi vizsgálatra vitték.

A bűnözőt a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították

A férfit korábban a bíróság több mint három év börtönbüntetésre ítélte, ez elől a büntetés elől próbált elmenekülni.

