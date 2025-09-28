Dögös és jóképű bűnözők után nyomoznak

A police.hu 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján szerepel egy baranyai nő, akit már nagyon régóta keresnek. A pécsi születésű, csinos Szabó Beatrixot lopás és kifosztás miatt többszörösen körözik, a gyanú szerint ugyanis igencsak enyves a keze - írta a Bama.hu.

Bűnözők listáját bővíti ez a két szép nő, balra Gyémánt Tünde Amanda, jobbra pedig Szabó Beatrix

Fotó: Police.hu

Ketten is versenyznek a legszebb női bűnöző címre

A 38 éves Szabó Beatrix joggal pályázhat a

Baranya legszebb bűnözője

címre, de akadt egy kihívója. A Pécsi Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki a szintén pécsi, de nála jóval fiatalabb, 19 éves Gyémánt Tünde Amanda ellen, akit lopás miatt keresnek.

Jóképű bűnözők is akadnak a szépek mellett

A 2004-es születésű Horváth Ruben István ellen kilenc bűncselekmény miatt adtak ki körözést Baranyában: a fiú testi sértés és garázdaság miatt menekül a hatóságok elől. De nem ő az egyetlen, akit nagyon szeretnének megtalálni a rendőrök. A szigetvári Balogh Krisztiánnal szemben

öt bűncselekmény miatt él az elfogatóparancs,

többek között lopás, garázdaság és szeméremsértés miatt is.

Férfiak se maradtajk le a toplistáról, balra Ruben, jobbra pedig Krisztián, akik már jól ismertek a rendőrség számára

Fotó: Police.hu

Szabó Beatrix neve már egy korábbi Origo.hu listán is szerepel, amit az oldalon megtekinthetnek. Már egyetlen megosztással is segíthetünk abban, hogy a bűnözők minél hamarabb kézre kerüljenek.