Dögös és jóképű bűnözők után nyomoznak

A police.hu 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján szerepel egy baranyai nő, akit már nagyon régóta keresnek. A pécsi születésű, csinos Szabó Beatrixot lopás és kifosztás miatt többszörösen körözik, a gyanú szerint ugyanis igencsak enyves a keze - írta a Bama.hu.
A 38 éves Szabó Beatrix joggal pályázhat a
Baranya legszebb bűnözője
címre, de akadt egy kihívója. A Pécsi Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki a szintén pécsi, de nála jóval fiatalabb, 19 éves Gyémánt Tünde Amanda ellen, akit lopás miatt keresnek.
A 2004-es születésű Horváth Ruben István ellen kilenc bűncselekmény miatt adtak ki körözést Baranyában: a fiú testi sértés és garázdaság miatt menekül a hatóságok elől. De nem ő az egyetlen, akit nagyon szeretnének megtalálni a rendőrök. A szigetvári Balogh Krisztiánnal szemben
öt bűncselekmény miatt él az elfogatóparancs,
többek között lopás, garázdaság és szeméremsértés miatt is.
