Ügyeskedő bűnözőt kapcsoltak le a Balatonnál

Egy fonyódi férfi még a mérgező aszbetet tartalmazó palát is összegyűjtötte a telkén. A bűnöző úgy gondolta, jó ötlet a kisháza elbontásából keletkezett hulladékot hasznosítani - írta meg a Sonline.hu.

A bűnöző anyagi fizetségért cserébe tovább halmozta a hulladék mennyiségét telkén.

Fotó: Pamela Marie/pexels

2021 novemberében a negyvenes éveiben járó férfi elhatározta, hogy bérelt háza mögötti "dombos" részt feltölti. Elgondolkodott rajta, hogy mit lehetne odatenni, amire aztán földet szór majd, hogy eltakarja. Korábban felújította a házat, ebből maradtak vissza anyagok, emellett lebontotta a telken álló kis épületet is.

Végül a feleslegessé vált építőanyagot, például palát, illetve a munkájából, autóbontásból származó autóalkatrészeket tette oda,

mit sem törődve azzal, hogy ezek illegális hulladékok.

Pénzért is fogadott szemetet a bűnöző

Emellett azt is megengedte, hogy mások a telkére vigyék a szemetüket. Az nem tudni, hogy bukott le a fonyodói férfi, mindenestre 2023 májusában a helyi rendőrök helyszíni szemlét tartottak a háza mögött.

311 négyzetméteres telkén 258 tonna súlyú kevert hulladékot, köztük mérgező, az emberre halálos azbesztet tartalmazó építőanyagot is találtak.

A Fonyódi Járási Ügyészség veszélyes hulladékra és különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének miatt emelt vádat a férfi ellen.

