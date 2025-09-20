Tini bunyó Somogyban: a közösségi média csak ráerősít az erőszakra

Nem mindennapi eset történt egy somogyi iskolában. Egy 18 éves kamaszlány úgy érezte, hogy egy iskolatársa az ő szerelmére pályázik. Riválisa a fiú osztálytársa volt és a verekedést megelőzően több üzenetben is arra kérte, hogy tartsa távol magát barátjától. A szerelmi háromszög durván elfajult, aminek iskolai bunyó lett a vége. Mindez valószínűleg nem független a közösségi médiától, ahol virálisan terjednek a hasonló - vagy akár felnőttek közötti - verekedésekről szóló felvételek. A gyerekek a felnőtt társadalom mintáit követik, a felnőttek világa leképződik az oktatási rendszerekben - írta meg a Sonline.hu.

Az online kamasz bunyók képei könnyen elérhetőek bármely felhasználó számára

Fotó: Kovács Noémi/Pexels.com

Az online világ erőszakos tartalmai agressziót válthatnak ki a felhasználókból. A somogyi lány nem állt meg a verbális üzenetküldésnél, fizikai erőszakhoz folyamodott : hasba térdelte, majd felpofozta iskolatársát. Az ilyen esetek miatt elengedhetetlen az iskolaőri rendszer bevezetése.

Tini bunyókról készült felvételek özönlötték el az internetet

Bár a Meta ígéretet tett arra, hogy az „Instagram tinifiókok” védelmet biztosítanak az erőszakos tartalmak ellen, egy friss vizsgálat arra mutatott rá, hogy néhány kattintással kegyetlen utcai kamaszverekedésekhez, iskolai csetepatékhoz és kutyaviadalokhoz juthatnak el a fiatalok.

A Tech Transparency Project (TTP) tesztje során egy 15 éves felhasználói profilt hoztak létre, amely az Instagramon a „verekedés” kifejezésre keresett rá. Bár a találatok száma korlátozott volt, a platform felajánlotta a #verekedés hashtaget, amelyen keresztül több száz erőszakos videó vált elérhetővé. A felvételek között iskolai összecsapások, utcai verekedések és állatviadalok is megjelentek.

Mátraházi Tibor, kaposvári iskolapszichológus szerint ezzel az a probléma, hogy amikor a gyerekek elkezdenek internetezni folyamatosan az agresszió képeivel találják szembe magukat. A megélt világ képei tükrözik az oktatási intézmény képeit is. A gyermekek nem egy külön buborékban élnek, világuk be van ágyazódva a felnőttek világába. A szakember szerint a felnőttek által mutatott példa van hatással a gyerekekre, a kioktatás és a beszéd nem eredményesek. Ha egy család szűkölködik, és emiatt amúgy feszült az otthoni légkör, ráadásul a média és a közösségi média is erőszakot közvetít, akkor nagy hatással lehet a gyermek fejlődésére. Az erőszak akár természetes viselkedésmintává válhat.