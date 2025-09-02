Hírlevél

baleset

Súlyos buszbaleset történt az egyik Volánbusz-járattal

Súlyos buszbaleset történt szeptember 2-án kedd délelőtt a 65‑ös főút 32‑es kilométerénél, a Regölyi elágazó közelében. Egy gépkocsi és egy menetrend szerint közlekedő Volánbusz busza ütközött össze.
Egy kocsi és egy menetrend szerint közlekedő autóbusz ütközött délelőtt. A súlyos buszbalesetről a Teol.hu számolt be.

Menetrend szerint közlekedő Volán busz ütközött egy autóval.
Fotó: Katasztrófavédelem

A buszbaleset körülményei

Az autóbuszon mintegy 35–40 ember volt a baleset idején, amely után mentőhelikopter és mentőautó is érkezett a helyszínre a rendőrök mellett. A Tamásiban dolgozó hivatásos tűzoltók is odasiettek, ők voltak azok, akik feszítővágóval szabadították ki az autó utasát, aki beszorult a roncsba.  Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat Ürgevárpuszta irányába terelik mindkét oldalról. A Tamási felől érkezők Regöly felé, míg a Hőgyész irányából közlekedők Gyönk felé tudják elkerülni az érintett útszakaszt. A napokban is történt hasonló buszbaleset, amiről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

