Teljes káosz: hatalmas lángokkal égett egy busz Budapesten – drámai videó

Szeptember 12-én a Jászai Mari tér közelében kigyulladt egy busz. Az előző hónapban négy alkalommal volt erre példa, először egy 16-os buszjárattal történet meg ez a belvárosban. Akkor a tűz olyan erővel terjedt, hogy még egy közeli épületet és egy jelzőlámpát is megrongált. Másnap még két busz kezdett el füstölni a 12. kerületben. Az egyik az Alkotás utcában, a másik pedig a Németvölgyi úton. Nem sokkal később egy 7E járaton járó busz kezdett el füstölni - tájékoztatott a Bors.hu.

Folyamatosan BKV buszok gyulladnak ki a fővárosban

Fotó: busz-budapest-belvaros-hatalmas-lang-bkv-fust-tuzoltok

A mai napon ismételten kigyulladt – egyes értelmezések szerint lokálisan izzott – a BKV egyik járműve (FLR-710)

- fogalmaztak a BP Műhely közösségi oldalán.

A BKV is megszólalt a buszokat érintő tűzesetek kapcsán

Budapesten csak biztonságos busz közlekedik. Csak a megfelelő műszaki állapotú autóbuszait állítja forgalomba a BKV. A járművek rendszeresen átesnek – napi, heti, negyedéves, éves – műszaki vizsgálatokon

- írták közleményükben, amelyben hozzátették:

A buszok rendszeres felülvizsgálata és az utasok, valamint a járművek biztonságának garantálása nem Budapest Főváros Kormányhivatalának ellenőrzésétől függ.

Egy BKV-s forrás úgy véli, hogy a busztüzek hátterében a motormosások hiánya és az elmaradt karbantartások állhatnak.

A szeptember 12-i busztűz folytatása annak a sorozatnak, amely az elmúlt hónapban több budapesti buszt is lángba borított, és komoly kérdéseket vet fel a karbantartás és az utasbiztonság felett.