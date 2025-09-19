Megsérült egy négyfős magyar család egy brutális balesetben, ketten az életükért küzdenek

Hírlevél

32 perce
Egy autó két utasa életveszélyesen megsérült szerdán. A debrecen-józsai balesetet egy bedrogozott sofőr okozta, aki frontálisan belehajtott a négyfős család autójába.
A szeptember 17-i baleset okozóját, egy 34 éves mikepércsi férfit a rendőrök őrizetbe vették, miután frontálisan belhajtott egy család autójába a 35-ös főúton, a Debrecen-Józsa melletti szakaszon. Kiderült, hogy jogosítvány nélkül és eltiltás alatt vezetett, ráadásul kábítószert is találtak a szervezetében. A nyomozás során az is gyanússá vált, hogy a férfi kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozott - írta a Haon.hu.

Fotó:  Police.hu 

Egy család életét sodorta veszélybe a drogos sofőr

Az autóban, amivel a drogos bódult állapotban karambolozott, egy egy négytagú család utazott. Mindegyikük megsérült.

Két családtag életveszélyes állapotba került.

Fotókon ide kattinva megtekinthetik az autókat.

Igyekezett megszabadulni az anyagtól

A baleset okozóját helyben igazoltatták, miután meglehetősen zavartan viselkedett. Ráadásul a rendőrök egy csomag kristályos anyagot találtak a fűben, amelyet a gyanú szerint a férfi a baleset után eldobott. Kábítószer-kereső kutya segítségével az autóban kiporciózott fehér porra bukkantak. A balesetet okozó férfi amúgy maga is súlyosan megsérült, ahogy az is, aki mellette utazott. A debreceni nyomozók a férfi előéletének vizsgálata után hamar rájöttek, hogy díler is, akinek a kábítószer-beszállítóját is megismerhették. A rendőrség csütörtök hajnalban fogta el a férfit, aki drogot szerzett a balesetet okozó dlíernek. Őt is a kapitányságra vitték és gyanúsítottként hallgatták ki. Az akcióban a Cívis Közterületi Támogató Alosztály is részt vett.

Fotó: Police.hu 

Képeken a lefoglalt anyag, ide kattintva megtekinthetik.

A józsai baleset okozóját pedig a baleset napján kihallgatták. A férfit az alábbi bűncselekményekkel gyanúsítják:

  • Közúti baleset gondatlan okozása
  • Kábítószer-kereskedelem
  • Járművezetés bódult állapotban
  • Vezetés az eltiltás hatálya alatt 
    A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatását.

Sajnos nem ritkák a frontális ütközések. Pár napja egy anya és lánya szenvedet balesetet, amiről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán. 2023-ban is egy brutális frontális ütközés történt Debrecenben, amelyben egy férfi meghalt, édesanyja pedig azóta se tudja elfogadni a fia halálát. Erről a balesetről is bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

