Megsérült egy négyfős magyar család egy brutális balesetben, ketten az életükért küzdenek

A szeptember 17-i baleset okozóját, egy 34 éves mikepércsi férfit a rendőrök őrizetbe vették, miután frontálisan belhajtott egy család autójába a 35-ös főúton, a Debrecen-Józsa melletti szakaszon. Kiderült, hogy jogosítvány nélkül és eltiltás alatt vezetett, ráadásul kábítószert is találtak a szervezetében. A nyomozás során az is gyanússá vált, hogy a férfi kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozott - írta a Haon.hu.

A négyfős családból ketten életveszélyes sérüléseket szenvedtek a szerdai balesetben Józsánál

Egy család életét sodorta veszélybe a drogos sofőr

Az autóban, amivel a drogos bódult állapotban karambolozott, egy egy négytagú család utazott. Mindegyikük megsérült.

Két családtag életveszélyes állapotba került.

Igyekezett megszabadulni az anyagtól

A baleset okozóját helyben igazoltatták, miután meglehetősen zavartan viselkedett. Ráadásul a rendőrök egy csomag kristályos anyagot találtak a fűben, amelyet a gyanú szerint a férfi a baleset után eldobott. Kábítószer-kereső kutya segítségével az autóban kiporciózott fehér porra bukkantak. A balesetet okozó férfi amúgy maga is súlyosan megsérült, ahogy az is, aki mellette utazott. A debreceni nyomozók a férfi előéletének vizsgálata után hamar rájöttek, hogy díler is, akinek a kábítószer-beszállítóját is megismerhették. A rendőrség csütörtök hajnalban fogta el a férfit, aki drogot szerzett a balesetet okozó dlíernek. Őt is a kapitányságra vitték és gyanúsítottként hallgatták ki. Az akcióban a Cívis Közterületi Támogató Alosztály is részt vett.

A sofőr beszállítóját is elkapták

A józsai baleset okozóját pedig a baleset napján kihallgatták. A férfit az alábbi bűncselekményekkel gyanúsítják:

Közúti baleset gondatlan okozása

Kábítószer-kereskedelem

Járművezetés bódult állapotban

Vezetés az eltiltás hatálya alatt

A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatását.

