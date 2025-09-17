A Miskolci Törvényszék ítéletet hirdetett annak a borsodi férfinak az ügyében, aki benzinnel akarta felgyújtani lánya barátjának családi házát, miközben hét ember tartózkodott bent, köztük több gyermek is - számolt be róla a Bors.hu. A családapa most az igazságszolgáltatással áll szemben.

Gyerekre akarta rágyújtani a házat a családapa

Fotó: Shutterstock

Benzinnel fenyegetőzött a családapa

A történet 2022 decemberében kezdődött, amikor a vádlott heves szóváltásba keveredett lánya barátjával egy videóhívás során. Az indulatok odáig fajultak, hogy a férfi halálosan megfenyegette a fiút és hozzátartozóit. Szavait tettekkel is nyomatékosítani próbálta: egy ötliteres benzines flakont emelt a kamera elé, és kijelentette, hogy rájuk gyújtja a házat. A fiú anyja ezt látva, lerakta a telefont, azonban nem sokkal később meglátta, hogy a férfi valóban közeledik az ingatlanhoz a kannával a kezében. A vádlott megpróbálta átdobni a kerítésen a flakont, ám nem járt sikerrel. A csapadékos időjárás megakadályozta a gyújtogatást. A házban öt gyermekével tartózkodó nő azonnal jelezte a férfinak, hogy hívja a rendőröket. A vádlott ekkor elmenekült a helyszínről, de a felelősségre vonást nem kerülhette el. A Miskolci Törvényszék a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletének bűntettében találta bűnösnek, és három év fegyházbüntetésre, valamint három év közügyektől eltiltásra ítélte. Feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítéletnél enyhítő körülményként vették figyelembe, hogy a vádlott beismerte tettét, megbánta, amit tett, a sértettek pedig megbocsátottak neki. Súlyosító tényezőként jelent meg viszont, hogy a házban hét ember tartózkodott, köztük gyermekek és fiatalkorúak, valamint hogy a férfi ittas állapotban követte el tettét.

Amikor az alkohol feloldja a gátlásokat, a következmények gyakran visszavonhatatlanok, ez lett a veszte annak a szatymaszi nőnek is, aki ittas állapotban rágyújtotta testvérére a házat. Erről az Origo.hu cikkében olvashat bővebben.