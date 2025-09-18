Hamarosan dönthetnek annak a családapának a sorsáról, aki rátámadt a kislányára és a volt feleségére is részegen – írta meg a Haon.hu a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség információi alapján. Nem először alakult ki náluk családi dráma.
Az egyeki férfi tavaly nyáron, egészen pontosan 2024. június 6-án délután a teraszán iszogatott, amikor valamin összekapott a volt feleségével, akivel együtt élt. Mellettük volt 5 éves kislányuk is, aki véletlenül kiborította a férfi borospoharát, amitől az apja éktelen haragra gerjedt.
A gyereke felé dobott valamit, egy olyan tárgyat, amit a nyomozók egyelőre nem tudtak azonosítani, azt viszont egyértelműen megállapították, hogy ezzel a valamivel eltalálta a kislánya arcát. A gyerek ugyanis megsérült.
Édesanyja felkapta a kislányt, és kiszaladt vele a házból, de nem úszták meg. A férfi utánuk ment, és a volt feleségét is megtámadta.
A szomszéd beépítetlen telkénél érte utol a családját a dühös részeg ember. A nőt leöntötte borral, majd egy műanyag redőny léccel megverte.
A kislány és az édesanyja is 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, a lelki sebek viszont aligha gyógyulnak be ennyi idő alatt, főleg a gyerek esetében.
A Debreceni Járási Ügyészség a visszaeső, családját rendszeresen bántó férfit most kétrendbeli, részben súlyosabban minősülő könnyű testi sértéssel és garázdasággal vádolta meg. Az ügyészek azt kérték, hogy Debreceni Járásbíróság bírája küldje börtönbe.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.