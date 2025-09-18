Hamarosan dönthetnek annak a családapának a sorsáról, aki rátámadt a kislányára és a volt feleségére is részegen – írta meg a Haon.hu a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség információi alapján. Nem először alakult ki náluk családi dráma.

Családi dráma: rámadt ötéves kislányára egy magyar férfi

Az egyeki férfi tavaly nyáron, egészen pontosan 2024. június 6-án délután a teraszán iszogatott, amikor valamin összekapott a volt feleségével, akivel együtt élt. Mellettük volt 5 éves kislányuk is, aki véletlenül kiborította a férfi borospoharát, amitől az apja éktelen haragra gerjedt.

A gyereke felé dobott valamit, egy olyan tárgyat, amit a nyomozók egyelőre nem tudtak azonosítani, azt viszont egyértelműen megállapították, hogy ezzel a valamivel eltalálta a kislánya arcát. A gyerek ugyanis megsérült.

Az utcán folytatódott a családi dráma

Édesanyja felkapta a kislányt, és kiszaladt vele a házból, de nem úszták meg. A férfi utánuk ment, és a volt feleségét is megtámadta.

A szomszéd beépítetlen telkénél érte utol a családját a dühös részeg ember. A nőt leöntötte borral, majd egy műanyag redőny léccel megverte.

A kislány és az édesanyja is 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, a lelki sebek viszont aligha gyógyulnak be ennyi idő alatt, főleg a gyerek esetében.

A Debreceni Járási Ügyészség a visszaeső, családját rendszeresen bántó férfit most kétrendbeli, részben súlyosabban minősülő könnyű testi sértéssel és garázdasággal vádolta meg. Az ügyészek azt kérték, hogy Debreceni Járásbíróság bírája küldje börtönbe.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.