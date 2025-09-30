Megrázó családi dráma, az életük volt a tét – helyszíni képek és videó

A Boon.hu számolt be a kedd délelőtti tűzesetről, amelyről helyszíni képek és videó is készült. Nagy valószínűséggel a kályhából kipattanó szikra okozhatta a balesetet. A családi dráma során, szerencsére a gázpalackok nem robbantak fel.

Családi dráma Szikszón, futniuk kellett az életükért

Fotó: Vajda János/BOON

Családi dráma Szikszón

Egy öttagú család volt kénytelen kimenekülni az otthonából Szikszón, miután a házuk lángra kapott. A tüzet a kiérkező miskolci hivatásos tűzoltók fékezték meg, akiknek sikerült az épületből két gázpalackot is kihozniuk, így nem történt nagyobb tragédia.

A nagycsalád fedél nélkül maradt, de a szikszói önkormányzat a segítségükre sietett. Átmeneti szállást biztosított nekik, így legalább van hol álomra hajtani a fejüket.

A Boon.hu munkatársai a helyszínen jártak, ahol fotókat és videót is készítettek az oltás utómunkálatairól és a füstölgő romokról. Úgy tudjuk, a tűzesetet tovább súlyosbította, hogy a tetőszerkezet is lángra kapott.

Lakástűz Tasson

Vasárnap délután hatalmas riadalom lett úrrá Tasson, amikor kigyulladt egy családi ház hálószobája, a tűzoltók pedig egy idős férfi holttestét találták meg a lángok között. A hatóságok vizsgálják, mi vezethetett a szörnyű tragédiához. A tűzeset részleteit az Origo is megírta, amit itt tud elolvasni.