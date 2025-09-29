Hét és fél év alatt 16 milliót csalt ki a biztosítótól egy férfi

A férfi saját, valamint ismerősei és családtagjai nevében kötött baleset- és egészségbiztosítási, illetve lakás- és szabadidő biztosítási szerződések alapján, 2011-től kezdődően hét és fél éven keresztül, 45 alkalommal valótlan tartalmú kárkifizetési kérelmeket nyújtott be az egyik biztosító társasághoz. A csalás elkövetője a biztosító megtévesztése érdekében hamis orvosi dokumentumokat is csatolt, cselekményeivel több mint 16 millió forint kárt okozott a sértettnek - írta meg a Vaol.hu a Vas Vármegyei Főügyészség közleménye alapján.

Kár volt fellebbeznie a csalás elkövetőjének, másodfokon súlyosabb bünetést kapott

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Jól jövedelmezett a csalás, de rossz vége lett

Az elsőfokú bíróság megállapította a vádlott bűnösségét, amiért 2 év 6 hónap börtönbüntetést, 600 ezer forint pénzbüntetést és 3 év közügyektől eltiltást indítványozott. Az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője pedig felmentésért fellebbezett.

A másodfokú bíróságként eljáró Szombathelyi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, a vádlott büntetését súlyosította akként, hogy a szabadságvesztés tartamát 3 év 6 hónapra, a közügyektől eltiltás tartamát 4 évre felemelte.

