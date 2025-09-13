Nem volt munkája, mégis milliókat zsebelt be csalással

A vád szerint a férfi hat éven át folytatta csaló üzelmeit, és több embert is becsapott, az élettársát is. Az embereket többek között kamatmentes hitellel és pályázati támogatással hitegette. Egy kivétellel mindenki bedőlt a hazugságainak. A csalás esetét a Zalaegerszegi Törvényszék sajtóközleménye ismertette.

Sajátpárját és másokat sem kímélt a csalással.

Fotó: Shutterstock

Nem megcsalta, hanem csalással károsította meg a párját

A vád szerint a férfi 2014-ben és 2015-ben megtévesztéssel összesen 31,6 millió forintot csalt ki az élettársától, és 4,3 millió forintot szerzett a nő édesanyjától. Egy nem létező MÁV-üzletre ésa saját rossz anyagi helyzetére hivatkozva kért és kapott folyamatosan pénzt. A férfi a nő bizalmával visszaélve rávette kiszemelt áldozatait, hogy fedezetként biztosítsák a budapesti lakásukat, amelyet az egyik ismerőse vásárolt meg 13,5 millió forintért, de a vételárból csak félmilliót fizetett ki. A férfinek már a pénz kérésekor sem állt szándékában visszafizetni a tartozásait.

Számos módszerrel vert át másokat

Politikai kapcsolatok

A vádirat szerint a vádlott 2018 májusában egy másik embernek azt mondta, hogy egy ismert politikushoz köthető cégen keresztül 100 millió forintos, kamatmentes hitelt tud intézni. Júniusban többször is hitegette kiszemelt áldozatát azzal, hogy az ügyintézés már folyamatban van: Több adatot és másfél millió forintot kért tőle a közjegyzői díjra hivatkozva.

A becsapott ember 800 ezer forintot adott át a férfi új élettársának. Pár nappal később már hiába próbálta elérni a csalót, aki ekkor már más ügy miatt letartóztatás alatt állt. A 800 ezer forintos kár a nyomozás során megtérült.

2020 februárjában a férfi azzal hitegetett egy embert, hogy jó politikai kapcsolatai révén be tudja juttatni egy romáknak szóló országos fogászati programba. Pár nappal később a válságos helyzetére hivatkozva 14 300 eurót kért tőle, és kiállított egy nyilatkozatot, melyben május 3-ig vállalta a visszafizetést egy olyan cég nevében, amelyet nem képviselt. Ennyi nem volt neki elég. Még több pénzt kért, és kiszemelt áldozata adott is neki. 2020 áprilisában több mint 14 és félmillió forintot utalt át a férfi számlájára, abban bízva , hogy a tartozását június végéig rendezi. A férfi összesen 23 millió forintot csalt ki a nőtől anélkül, hogy szándékában állt volna a visszafizetés.

Pályázatokat ígért

2020 novemberében a férfi felajánlotta egy nőnek, hogy segít neki pályázati támogatást szerezni hévízi ingatlana felújításához. A sikeres pályázat feltétele az volt a hazugság szerint, hogy egy kisebb összeget vissza kell utalni, amihez fiktív számlákat tud szerezni.

Ettől a nőtől 1,38 millió forintot kért a pályázat "lefoglalására".

A nő először 700 ezer forintot, majd egy ismeretlen nő telefonhívása után még 570 ezer forintot adott át a csaló, aki egészen 2021 januárjáig hitegette a nőt. A kár az eljárás során megtérült.

30 milliót kért a támogatásért

2021 májusában a férfi felajánlotta egy vállalkozónak, hogy segít neki 3 milliárd forintos pályázati támogatást szerezni, a közreműködésért pedig 30 millió forintot kért.

A vállalkozó azzal a feltétellel fogadta el az ajánlatot, hogy a pénzt csak a támogatás jóváírása után fizeti ki.

A férfi a megbízására készített telephelyi fotók után a teljes összeget, majd később 10 millió forintot követelt, de a vállalkozó nem fizetett. A kiszemelt áldozat végül már nem fogadta a hívásait. Az ügy szeptember 17-én kerül a bíróság elé, ahol tanúkihallgatás és ítélet is várható.