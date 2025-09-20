TAJ-kártya-csalás: új módszerrel próbálkoznak a kiberbűnözők

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kiberbiztonsági Intézete újabb csalásra figyelmeztet. Ezúttal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével élnek vissza a bűnözők, akik a NEAK nevében küldenek rövid szöveges üzeneteket (SMS) a gyanútlan áldozatok telefonjára – adta hírül a Beol.hu.

Újabb trükkös csalás terjed: a végső cél a bankkártyaadatok megszerzése

Fotó: Schutterstock

TAJ-kártya-csalás: erre kell odafigyelni

A szöveges üzenet arról szól, hogy a TAJ-kártya megújítására szólít fel a NEAK - ám ezeket az üzeneteket minden esetben csalók küldik. Az SMS egy linket is tartalmaz, amely hamis honlapra irányítja az áldozatokat. Jobban megnézve a domainnevet kiderül: ez csak egy nevében és külsejében hasonló oldal, mint amit a NEAK használ.

Üzenet a bűnözőktől: meg kell újítani a hamarosan lejáró TAJ-kártyát. Ne dőljön be a csalásnak!

Fotó: nki.gov.hu

Senkinek nem javasoljuk, hogy megnyissa az üzenetben látható linket! Ám aki mégis megteszi, az az oldalon található „Folytatás a frissítéssel” gombra kattintva egy űrlapra jut, ahol a bűnözők elkérik a személyes adatait, amelyekkel később még számos módon visszaélhetnek. A következő lépés, hogy arra kéri a gyanútlan felhasználót a rendszer, hogy fizessen 1,80 eurónyi díjat a bankkártyával. Ennek lényege, hogy a bűnözők megszerezzék a kártyaadatainkat, majd leemeljenek egy nagyobb összeget a számláról.

Ha ez megtörténik, a csalás már tulajdonképpen sikeres volt. A fizetés után a támadók a tranzakció megerősítését kezdeményezik a mobilbankunkban, majd végül a weboldal „Érvénytelen verifikációs kód” hibaüzenetet mutat. Ez csak azért történik, hogy a felhasználó ne gyanakodjon azonnal, higgye azt, hogy technikai hiba történt, miközben rengeteg pénzt utaltak tovább a számlájáról.

A NEAK kiemelte: az ügyfeleik értesítése kizárólag postai kézbesítés útján és az ismert elektronikus csatornákon (magyarorszag.hu) keresztül történik meg a TAJ-kártyával kapcsolatos ügyintézések esetén. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nem kezel olyan adatokat, amelyek alapján telefonon vagy SMS-ben értesítést küldene. A csalók által küldött SMS-ben a csatolt link maga a támadás.

