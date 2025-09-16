Álorvos, álszerelem: milliókat csalt ki egy zalaegerszegi nőtől

A 60 éves zalaegerszegi nő 2024 januárjában ismerkedett meg a férfival, aki azt állította magáról, hogy az ENSZ orvosaként dolgozik. A beszélgetések hamar közelebb hozták őket egymáshoz, és a csaló házasságot ígért - számolt be róla a Sonline.hu.
Az ismerkedés után a férfi folyamatos pénzkérésekkel állt elő: először 1200 eurót kért utazási költségre, majd 3000 eurót a „biztosítása” fedezésére. Végül azt állította, házassági anyakönyvi kivonat elkészítéséhez 5000 eurót kell utalni.
A nő eleinte átutalta a kért összegeket, így összesen több mint 3,5 millió forintja tűnt el, mire gyanút fogott. Az utolsó kérésnél azonban már nem teljesített, és miután az „ENSZ”-től is fizetési felszólítást kapott, feljelentést tett.
A Mátrix Projekt felhívja a figyelmet az óvatosságra. De mit tehetnek, hogy elkerüljék a hasonló eseteket?
Nem ez az első eset, amikor a könnyelmű bizalom súlyos következményekkel jár. A legjobb példa erre a világszerte ismertté vált Tinder-csaló, aki a Netflix dokumentumfilmjében bemutatja, hogyan csapott be nőket online társkereső alkalmazásokon keresztül, miközben magát milliárdos gyémántkereskedőként tüntette fel. Bővebben az Origo.hu cikkében olvashatnak az esetről.