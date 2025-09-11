Hírlevél

Rendkívüli

Lengyel dróntámadás: egyesek szerint ez lehet Putyin következő célpontja

bankkártya

Kisstílű csalók rántották le a bankkártyát, pittyent is rendesen

Egy ismeretlen nő talált bankkártyával vendégelte meg barátait a tatabányai Mekiben. A csalót most körözi a rendőrség, amely a lakosság segítségét kéri.
Egy ismeretlen nő május elsején megtalált egy elhagyott bankkártyát, amellyel a tatabányai Mekiben vásárolt ételt és üdítőket magának és barátainak – derült ki a rendőrség által közzétett képekből. A csalót azóta sem találják, ezért a hatóságok most a nyilvánossághoz fordultak.

Csalót köröz a rendőrség, a nő talált bankkártyával vendégelte meg barátait a tatabányai Mekiben
Fotó: Police.hu

Csalót keres a rendőrség

A Tatabányai Rendőrkapitányság csalás bűntette miatt folytat eljárást a nő ellen, a hatóságok a lakosság segítségét kérik a képen látható személy felkutatásában. A rendőrség lopás miatt köröz egy jóképű komlói tolvajt is. Ha esetleg a Tinderen látja meg, semmiképpen ne húzza jobbra, inkább tárcsázza a rendőrséget.

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon!

 

