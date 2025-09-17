Tízmillió forintot kaszált focimeccsekkel a csaló

A debreceni rendőrök befejezték annak a csalónak az ügyében indított nyomozást, aki különböző módszerekkel, például hamis meccsejegyek értékesítésével pénzt csalt ki áldozataitól - tájékoztatott a Haon.hu

Közel 10 millió forintot keresett ismerősein a csaló

Illusztráció / MW-archív

A nyomozás adatai szerint a férfi időt, energiát nem sajnálva eszelte ki különféle módszereit arra, hogy minél könnyebben és gyorsabban pénzhez jusson. Fő profilját a labdarúgó mérkőzések alkották: legtöbbször nagyobb rangadókra kínált jegyeket ismerőseinek. A vásárlók rendre elküldték a kért összeget, azonban nem kaptak vissza semmit, sok esetben még a pénzüket se. A rendőrség beszámolt arról, több olyan sértett is volt, akiknek komplett utazási csomagot ajánlott külföldre: repülőjegyet, szállást, focimeccsre biztosított jegyeket, az érdeklődőnek csak fizetnie kellett. Persze a vége itt is ugyanaz volt, az utalást követően csak az ígéretei maradtak. Arra is kitalált valami megoldást, amikor kisebb pénzösszegekre volt szüksége rövid időn belül. Ilyenkor azt adta elő ismerőseinek, hogy épp a lakásában van a fűtésszerelő, de készpénz híján van.

A férfi mintegy 30 ismerősét csapta be különféle trükkökkel, összesen közel 10 millió forint kárt okozva. Egyes áldozatok részére próbált visszafizetni valamennyi pénzt, ám kiderült, hogy ezt is a korábban tőlük kicsalt összegekből tette.

A rendőrség több mint száz tanút hallgatott meg, szakértőt vont be az ügybe, majd gyanúsítottként kihallgatta a 38 éves férfit, akit 41 rendbeli csalással és sikkasztással gyanúsítanak. A Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya elvégezte a szükséges eljárási lépéseket, és az iratokat továbbította az ügyészségnek.

