Ez minden család rémálma: leléptek a melósok az építkezésre kifizetett pénzzel

Több mint 200 millió forint kárt okoztak azok a vádlottak, akik építőipari munkálatokat és anyagbeszerzést ígértek, de a felvett előlegekkel eltűntek a csalók. A vád szerint különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás miatt kell felelniük a Zalaegerszegi Törvényszéken, amely szeptember 18-án kezdi tárgyalni az ügyüket.

Építkezési szolgálatokat ajánlottak a csalók, de soha sem készültek el. (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Sikeres üzletembernek adták ki magukat a csalók

A vád szerint két férfi üzletszerűen követett el csalást 2020 és 2023 között, melynek során 31 embert károsítottak meg. A vádlottak építőipari munkákat, napelem-telepítést és más szolgáltatásokat ígértek, bizalmat ébresztve a sértettekben, miközben az előre elkért pénzért cserébe nem végezték el a feladatokat. A Zalaegerszegi Törvényszék közleménye szerint az egyik férfi sikeres vállalkozónak adta ki magát, míg társa az adminisztrációban és a szerződések összeállításában segédkezett. A csalásból szerzett összeg meghaladja a 200 millió forintot.

Csupán 40 millió térült meg

A két férfi folyamatosan hitegette ügyfeleit, azt állítva, hogy megrendeléseik teljesítése folyamatban van, ám különböző nehézségek léptek fel, ami miatt halasztódik a munka. A bűncselekménnyel 31 embert károsítottak meg, összesen több mint 200 millió forinttal. Az eljárás során ebből az összegből mindössze közel 40 millió forint térült meg.

