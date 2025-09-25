Online csalók kereszttüzébe került egy vidéki plébánia

Egy Gyöngyös melletti plébániát szúrtak ki az online csalók csütörtökön. A tettes telefonon kereste fel a Gyöngyös melletti település plébánosát, azt állítva, hogy kibertámadás érte az eklézsia bankszámláját. Ezt követően az elkövetők jelentős pénzösszeget csaltak ki a plébánostól – írta meg a Heol.hu.

Az online csaló arra kérte a plébánost, hogy egy általa megadott bankszámlaszámra utalja át a pénzösszeget

Kép forrása: Pexels

A plébános több mint 10 millió forintot utalt át az online csalók számlájára

A lelkipásztornak később gyanús lett a fura telefonhívás, ezért feljelentést tett a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon.

Sajnos mindenkivel előfordulhat, hogy internetes csalás áldozatává válik. A modern, új bűnözési forma egyre hihetőbb formákban jelenik meg és rohamos gyorsasággal fejlődik. Egyre többen válnak online csalás áldozatává, ezért is nagyon fontos, hogy védekezzünk ellene.