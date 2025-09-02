Újabb trükkel próbálkoznak a neten a csalók

Egyesek a bankkártya adatainkat akarják mindenáron megszerezni. Eddig az egyes bankok nevében küldözgettek álüzeneteket, most másfajta módszert vetettek be. Legújabban az áramszolgáltatók nevében próbálnak minket csőbe húzni embereket csalók . A Veol.hu hívta fel a figyelmet az aktuális csalási trendre.

Az online térben fokozottan vagyunk kitéve a csalók cselvetéseinek, most egy újabb módszerrel próbálkoznak

A Veszprém vármegyei rendőrök a közösségi oldalukon hívták fel a lakosság figyelmét a legfrissebb csalási taktikára. Ahogy írják:

A cél a bankkártyaadatok megszerzése

Az áramszolgáltató nevében érkező üzenet sokszor csalás! Ha nyelvtanilag helytelen, akkor pedig szinte biztos! Legyél mindig körültekintő! Egy ismeretlen forrásból küldött linkre kattintva soha ne add meg a bankkártyád vagy számlád adatait. Kétség esetén a szolgáltatódat vagy a bankodat hívd, a hivatalos elérhetőségeken!

A csalók ellen vértezd fel magad

Ha tetszik, ha nem, az online térben ki vagyunk téve a csalóknak. Átlagosan tíz percenkét próbálkoznak megfosztani a pénzünktől az interneten. A Kiberbűnözés Elleni Főosztály aktív szerepet vállal az online csalások visszaszorításában. Létrehoztak egy oldalt KiberPajzs néven, ahol az oda látogatókat hasznos tanácsokkal látják el az effajta bűnözőkkel szemben.

Alig pár napja az Origo.hu is beszámolt az online csalók egyik módszeréről, amely a kripto világába vezet el bennünket. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet figyelmeztetése szerint kriptovaluta csalás terjed, amelyben a Binance nevével élnek vissza. Az áldozatok gyanús e-mailek és hamis ügyfélszolgálati hívások csapdájába kerülhetnek. Ha érdeklik a részletek, ide kattintva elolvashatja!

