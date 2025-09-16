Nem fogja elhinni, hogyan vertek át egy férfit a neten

Egy mórágyi férfi felfigyelt egy webáruház internetes hirdetésére. A munka abból állt, hogy hirdetéseket kell lájkolnia és a megjelölt termékeket egy linkre kattintva megvásárolnia. A csalók azt ígérték, hogy a termékek vételárának dupláját kapja majd meg - írta meg a Teol.hu a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint.

A csalók azt ígérték, hogy a termékek vételárának dupláját kapja vissza, Illusztráció Fotó: Shutterstock

A kapcsolatfelvétel után sorra kapta a linkeket, és ő fizetett is mindenért. Először még vissza is utalták neki a pénzt. A hirdetésnek megfelelően az első termék dupláját megkapta, 22 000 forintot. Ezután már a vételárat sem utalták vissza neki, mivel csalókkal állt szemben, akik kicsalták a pénzét.

Ellenőrizzék az üzenetek feladóit! Ne kattintsanak idegenektől érkező linkre! Idegeneknek ne adják meg a személyes, banki és bankkártyaadataikat!"

- idézte a rendőröket a vármegyei hírportál.

