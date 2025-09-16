Hírlevél

Nem fogja elhinni, hogyan vertek át egy férfit a neten

Egy mórágyi férfi milliós kárt szenvedett el egy online „munkalehetőség” miatt. Nem akárhogy verték át csalók.
Egy mórágyi férfi felfigyelt egy webáruház internetes hirdetésére. A munka abból állt, hogy hirdetéseket kell lájkolnia és a megjelölt termékeket egy linkre kattintva megvásárolnia. A csalók azt ígérték, hogy a termékek vételárának dupláját kapja majd meg - írta meg a Teol.hu a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint. 

A csalók azt ígérték, hogy a termékek vételárának dupláját kapja vissza
A csalók azt ígérték, hogy a termékek vételárának dupláját kapja vissza, Illusztráció Fotó: Shutterstock

A kapcsolatfelvétel után sorra kapta a linkeket, és ő fizetett is mindenért. Először még vissza is utalták neki a pénzt. A hirdetésnek megfelelően az első termék dupláját megkapta, 22 000 forintot. Ezután már a vételárat sem utalták vissza neki, mivel csalókkal állt szemben, akik kicsalták a pénzét.

Ellenőrizzék az üzenetek feladóit! Ne kattintsanak idegenektől érkező linkre! Idegeneknek ne adják meg a személyes, banki és bankkártyaadataikat!" 

- idézte a rendőröket a vármegyei hírportál.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Csalók áldozata lett? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

