Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump fontos dolgot jelentett be a magyar olajellátásról

áldozat

Milliós fogás: elkapták a hírhedt megélhetési csalót

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
2023 júniusától kezdve, az elkövető az online piactéren akciózott. A csaló eladó tárgyakat töltött fel, és várta az érdeklődőket. Az évek során milliós összegeket tulajdonított el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áldozatmilliós kárFüzesgyarmatonline piactérinternetes csalás

2023 nyarán egy népszerű online piactéren kezdte meg tevékenységét a milliós károkat felhalmozó fiatal férfi. A csaló értéktárgyakat töltött fel az online felületre, sokan bedőltek neki-írta meg a Beol.hu

Az internetes csaló megbeszélte a vételárat áldozataival, és már érkezett is a pénz
Az internetes csaló megbeszélte a vételárat áldozataival, és már érkezett is a pénz
Fotó: Schutterstock

A jóhiszemű vevők rögtön elutalták neki az összeget, azonban a termékeket soha nem kapták el, mivel azzal a csaló nem is rendelkezett.

A csaló az emberek átveréséből élt meg az elmúlt két évben

A 20 éves, füzesgyarmati férfi összesen 6 millió forintot csalt ki áldozataitól, több mint száz embert megkárosítva. 

Üzletszerűen elkövetett csalás miatt elfogatóparancsot adott ki Balatonfüredi Rendőrkapitányság. 

Az internetes csalásokat elkövető fiatalt Füzesgyarmaton fogták el a rendőrök kedd délután. Kezdeményezték a letartóztatását.

Egy Gyöngyös melletti plébánia is online csalás áldozata lett. A bűnöző elhitette a plébánossal, hogy veszélyben van a bankszámlája. A plébános hirtelen ijedtében több millió forintot utalt neki át, abban bízva, hogy biztonságban lesz a pénze, de később gyanút fogott és értesítette a rendőrséget.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!