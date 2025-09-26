Milliós fogás: elkapták a hírhedt megélhetési csalót

2023 nyarán egy népszerű online piactéren kezdte meg tevékenységét a milliós károkat felhalmozó fiatal férfi. A csaló értéktárgyakat töltött fel az online felületre, sokan bedőltek neki-írta meg a Beol.hu

Az internetes csaló megbeszélte a vételárat áldozataival, és már érkezett is a pénz

Fotó: Schutterstock

A jóhiszemű vevők rögtön elutalták neki az összeget, azonban a termékeket soha nem kapták el, mivel azzal a csaló nem is rendelkezett.

A csaló az emberek átveréséből élt meg az elmúlt két évben

A 20 éves, füzesgyarmati férfi összesen 6 millió forintot csalt ki áldozataitól, több mint száz embert megkárosítva.

Üzletszerűen elkövetett csalás miatt elfogatóparancsot adott ki Balatonfüredi Rendőrkapitányság.

Az internetes csalásokat elkövető fiatalt Füzesgyarmaton fogták el a rendőrök kedd délután. Kezdeményezték a letartóztatását.

Egy Gyöngyös melletti plébánia is online csalás áldozata lett. A bűnöző elhitette a plébánossal, hogy veszélyben van a bankszámlája. A plébános hirtelen ijedtében több millió forintot utalt neki át, abban bízva, hogy biztonságban lesz a pénze, de később gyanút fogott és értesítette a rendőrséget.