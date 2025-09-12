Örök nyugalomra helyezték a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát

Az egész országot sokkoló bűnesetről korábban is tájékoztatást adtunk, most újabb fejlemények vannak az ügyben. Augusztus 23-án a Szekszárdi Járásbíróság 30 napra letartóztatta a 25 éves Viktóriát, a csecsemő meggyilkolásának gyanúsítottját. Álláspontjuk szerint a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának veszélye is fennáll. Viktória édesanyja szentül hisz lánya ártatlanságában, korábban példás anyukának nevezte a nőt. A csecsemőgyilkosságról részletesen beszámolt A Teol.hu.

Itt nyugszik Zalán, a meggyilkolt csecsemő Fotó: MW

Gyönyörű, aprócska sírt kapott Zalán. A különös kegyetlenséggel megölt kisbaba édesanyja megtagadta a vallomástételt rendőrségi kihallgatásán. A Bors beszámolója alapján a nő összetört és zavart állapotban van, teljesen bezárkózott. Ügyvédje, Molnár Péter állítása szerint folyton csak sír, és nem kíván változtatni korábbi állításain. Korábbi cikkünkből kiderül, hogy az állítások ellentmondásosak voltak egymással.

A csecsemő halálának pontos okát továbbra is vizsgálják a hatóságok

Az édesanya megtörhetetlen hallgatása lassítja az eljárást, hiába igyekeznek a nyomozók minden részletet alaposan feltárni. A 25 éves, csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktóriát már letartóztatták, többszemélyes zárkában tartják fogva a kalocsai női börtönben. Tudomásunk szerint a fiatalasszonyt nem bántották a cellában, azonban családja nem látogathatja meg, csak csomagküldésre van lehetőségük. Erre azért van szükség, mert a tanúk befolyásolásának veszélye még mindig fennáll.

Számos kérdés maradt tisztázatlan a tragikus ügy körül. A helyiek közül többen is úgy vélik, hogy nem csak Viktóriának lehetett köze Zalán halálához. Felmerült, hogy Attila, a nő párja, vagy más családhoz közeli személy is érintett lehet.