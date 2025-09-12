Örök nyugalomra helyezték a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát

Az egész országot sokkoló bűnesetről korábban is tájékoztatást adtunk, most újabb fejlemények vannak az ügyben. Augusztus 23-án a Szekszárdi Járásbíróság 30 napra letartóztatta a 25 éves Viktóriát, a csecsemő meggyilkolásának gyanúsítottját. Álláspontjuk szerint a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának veszélye is fennáll. Viktória édesanyja szentül hisz lánya ártatlanságában, korábban példás anyukának nevezte a nőt. A csecsemőgyilkosságról részletesen beszámolt A Teol.hu.
Gyönyörű, aprócska sírt kapott Zalán. A különös kegyetlenséggel megölt kisbaba édesanyja megtagadta a vallomástételt rendőrségi kihallgatásán. A Bors beszámolója alapján a nő összetört és zavart állapotban van, teljesen bezárkózott. Ügyvédje, Molnár Péter állítása szerint folyton csak sír, és nem kíván változtatni korábbi állításain. Korábbi cikkünkből kiderül, hogy az állítások ellentmondásosak voltak egymással.
Az édesanya megtörhetetlen hallgatása lassítja az eljárást, hiába igyekeznek a nyomozók minden részletet alaposan feltárni. A 25 éves, csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktóriát már letartóztatták, többszemélyes zárkában tartják fogva a kalocsai női börtönben. Tudomásunk szerint a fiatalasszonyt nem bántották a cellában, azonban családja nem látogathatja meg, csak csomagküldésre van lehetőségük. Erre azért van szükség, mert a tanúk befolyásolásának veszélye még mindig fennáll.
Számos kérdés maradt tisztázatlan a tragikus ügy körül. A helyiek közül többen is úgy vélik, hogy nem csak Viktóriának lehetett köze Zalán halálához. Felmerült, hogy Attila, a nő párja, vagy más családhoz közeli személy is érintett lehet.