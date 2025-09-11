Üvöltve rázta a csecsemőt, és még csak ezután jött a horrorisztikus jelenet

Egy férfi 2024. december 3-án feldúltan érkezett haza a munkából. Ezután kezdte el mosdatni a csecsemőt egy fagyasztóládára tett műanyag kádban - írta a Feol.hu. Ezután egy horrorfilmekbe illő jelenet következett, amiért a férfinak és párjának a bíróság előtt kellett felelnie.

Életveszélyes állapotba került egy csecsemő, miután bántalmazták a szülei

Fotó: Anugrah Lohiya/Pexels.com

A férfi üvölteni kezdett a kicsivel, hogy hagyja abba a sírást, majd két-három alkalommal fejtetőn ütötte tenyerével, ezt követően pedig megrázta a gyermeket, ami köztudottan életveszélyes mozdulatsor egy csecsemő esetében. A brutális jelenet azzal ért véget, hogy a férfi a gyermeket a fagyasztóládára dobta úgy, hogy a kicsinek koppant a feje.

A csecsemő elájult az ellene elkövetett kegyetlenkedés miatt

A történteknek szemtanúja volt a gyermek édesanyja is, aki veszekedni kezdett élettársával. Arra kérte a férfit, hogy többet ilyen ne forduljon elő. A kisgyermek elvesztette az eszméletét, majd ezt követően kompressziós nyomással kezdték újraéleszteni a babát. A csecsemőt, a történtek és annak ellenére, hogy nem volt hajlandó enni, csak másnap vitték orvoshoz.

Hazudtak a házorvosi rendelőben

A pár azt hazudta a háziorvosnál, hogy a gyermeknek görcsrohama volt, ám a baba ekkor már válságos állapotba került és a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába szállították, ahol az intenzív osztályra került.

A másodrendű vádlott, a gyermek édesanyja többször is szemtanúja volt párja kegyetlenkedéseinek, mégsem tett semmit. Abban bízott, ha eltussolják a bántalmazást, nem fog napvilágra kerülni.

Az Ügyészség vádat emelt tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, és más bűncselekmény miatt is. A szülők súlyosan megszegték kötelezettségeiket, hiszen a kiskorú testi, szellemi fejlődését veszélyeztették. A Debreceni Törvényszék előkészítő ülést tart a bűneset ügyében.

A hasonló szörnyűségek, ha nem is mindennaposak, de sajnos nem ritkák. Mint azt az Origo.hu is megírta, egy nyíregyházi esetben egy pár hosszú időn át kínozta a felügyeletük alatt levő gyermeket, akinek holttestét a mostohaanya napokon át furikázta az autója csomagtartójában.