Bíróság elött az apa, aki eltörte a csecsemője bordáit

Hétfőn a Debreceni Törvényszéken állt bíróság elé az a két szülő, akiket csecsemőjük bántalmazása miatt emberölési kísérlettel és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. A bűncselekmény óta először találkozhattak, a tárgyalóteremben azonban egyszer sem néztek egymásra. Az ügyész a nyilvánosság kizárását kérte a kiskorú sértett védelme érdekében, de a bíróság ezt elutasította, mondván, hogy a sajtó jelenléte nem sértené a gyermek érdekeit - írta a Haon.hu

Akár 12 évet is kaphat a férfi, aki bántalmazta csecsemőjét

Fotó: Vida Márton Péter/Haon

A nő korábban elhagyta férjét, és szerelmi kapcsolatba került egy pécsi férfival, akitől nem sokkal később gyermeke született. A pár Hajdúszoboszlóra költözött, a vádlott apa napközben dolgozott, de rendszeresen kivette részét a gyermek gondozásából, és éjszakánként is felkelt etetni őt.

Nem bírta, mikor a csecsemő sírt

A bírósági vádirat szerint a baba hasfájása miatt gyakran sírt éjszaka, ami miatt az apa a kialvatlanságtól egyre feszültebbé vált. A gyermek hathetes korában a férfi, miután erőteljesen megragadta és ledobta őt a matracra, azt állította feleségének, hogy idegileg teljesen ki van készülve. A szorítás következtében a csecsemő bordatörést szenvedett.

Két nappal később az apa ismét dühösen érkezett haza, és a síró csecsemőre rákiabált fürdetés közben. A férfi ekkor tenyérrel többször fejbe ütötte, majd teljes erőből megrázta a gyermeket. A kicsi feje koppant, amikor a fagyasztóláda tetejére dobta, majd az ütés után a gyermek elájult. A szülők kompressziós nyomással próbálták újraéleszteni, amitől végül magához tért. Másnap orvoshoz vitték a kisfiút, akinek csak annyit mondtak, hogy étvágytalan. A babát végül a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának intenzív osztályára szállították, életveszélyes állapotban.

Emberölési kísérlet miatt felel most az apa

Az ügyészség megjegyezte, az anya többször is szemtanúja volt a gyermek bántalmazásának, mégsem tett semmit, így mindkét szülő súlyosan megszegte kötelezettségeit és veszélyeztette a kicsi fejlődését. A vád szerint a bűncselekmények elkövetését többek között a vádlottak részleges beismerő vallomásai, orvosszakértői vélemények és fényképek is bizonyítják.