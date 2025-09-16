Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen felfedezés: ezzel jelentősen csökkentheti a ráksejtek szaporodását

csecsemő

Bíróság elött az apa, aki eltörte a csecsemője bordáit

6 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy anya végignézte, amint párja bántalmazza közös gyermeküket, mégsem tett semmit. A férfi a csecsemőn vezette le a feszültséget, amiből nem kevés lehetett az életében: brutális módon bántalmazta saját gyermekét. Most a két felelőtlen szülő bíróságon felel tettéért, a férfi akár 12 évet is kaphat a védtelen gyermek ellen elkövetett emberölési kísérlet miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csecsemőkiskorú veszélyeztetésegyermekapavádlottbántalmazás

Hétfőn a Debreceni Törvényszéken állt bíróság elé az a két szülő, akiket csecsemőjük bántalmazása miatt emberölési kísérlettel és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. A bűncselekmény óta először találkozhattak, a tárgyalóteremben azonban egyszer sem néztek egymásra. Az ügyész a nyilvánosság kizárását kérte a kiskorú sértett védelme érdekében, de a bíróság ezt elutasította, mondván, hogy a sajtó jelenléte nem sértené a gyermek érdekeit - írta a Haon.hu

Akár 12 évet is kaphat a férfi, aki bántalmazta csecsemőjüket.
Akár 12 évet is kaphat a férfi, aki bántalmazta csecsemőjét
Fotó: Vida Márton Péter/Haon

A nő korábban elhagyta férjét, és szerelmi kapcsolatba került egy pécsi férfival, akitől nem sokkal később gyermeke született. A pár Hajdúszoboszlóra költözött, a vádlott apa napközben dolgozott, de rendszeresen kivette részét a gyermek gondozásából, és éjszakánként is felkelt etetni őt.

Nem bírta, mikor a csecsemő sírt

A bírósági vádirat szerint a baba hasfájása miatt gyakran sírt éjszaka, ami miatt az apa a kialvatlanságtól egyre feszültebbé vált. A gyermek hathetes korában a férfi, miután erőteljesen megragadta és ledobta őt a matracra, azt állította feleségének, hogy idegileg teljesen ki van készülve. A szorítás következtében a csecsemő bordatörést szenvedett.

Két nappal később az apa ismét dühösen érkezett haza, és a síró csecsemőre rákiabált fürdetés közben. A férfi ekkor tenyérrel többször fejbe ütötte, majd teljes erőből megrázta a gyermeket. A kicsi feje koppant, amikor a fagyasztóláda tetejére dobta, majd az ütés után a gyermek elájult. A szülők kompressziós nyomással próbálták újraéleszteni, amitől végül magához tért. Másnap orvoshoz vitték a kisfiút, akinek csak annyit mondtak, hogy étvágytalan. A babát végül a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának intenzív osztályára szállították, életveszélyes állapotban.

Emberölési kísérlet miatt felel most az apa

Az ügyészség megjegyezte, az anya többször is szemtanúja volt a gyermek bántalmazásának, mégsem tett semmit, így mindkét szülő súlyosan megszegte kötelezettségeit és veszélyeztette a kicsi fejlődését. A vád szerint a bűncselekmények elkövetését többek között a vádlottak részleges beismerő vallomásai, orvosszakértői vélemények és fényképek is bizonyítják.

A vád és a javasolt büntetés

  • Az apát az ügyészség emberölési kísérlettel és kiskorú veszélyeztetésével vádolja, ezért beismerés esetén 12 év fegyházbüntetés kiszabását javasolta, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.
  • Az anyát kiskorú veszélyeztetésével vádolják, amiért 2 év felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyészség.

Az ügyészség mindkét szülőt véglegesen el akarja tiltani minden olyan foglalkozástól, amely kiskorúak nevelésével és gondozásával jár.

Balláné Szentpáli Edit bíró vezette az ülést
Balláné Szentpáli Edit bíró vezette az ülést
Fotó: Vida Márton Péter/Haon

A tárgyalás eredménye

A férfi csak részben ismerte el bűnösségét, nem fogadta el az emberölési kísérlet vádját. Az édesanya szintén részlegesen ismerte el bűnösségét, azt állítva, hogy nem minden úgy történt, ahogy a vádiratban szerepel. Mivel a vádlottak nem tettek teljeskörű beismerő vallomást, az ügyben tárgyalást tartottak, ahonnan a sajtó képviselőit kizárták.

Az Origo.hu oldalán olvashatnak az előzményekről, egy korábban megírt cikkben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!