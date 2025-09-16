Véres ruhába bugyolálta és hurkot tett kisbabája nyakára a háromszoros csecsemőgyilkos

Háromszoros csecsemőgyilkossággal gyanúsítottak meg egy 34 éves nyíregyházi háztartásbelit 1993-ban. A rendőrséghez a kórházból érkezett a bejelentés.

Háromszoros csecsemőgyilkosságot követett el háztartásbeli anya. Szatyorban temette el gyermekei testét

Fotó: Reform, 1995 / Arcanum

Belázasodott és kórházba került a csecsemőgyilkos

Az asszony erős alhasi fájdalmakkal és lázzal fordult a házi orvosához, aki beutalta a nyíregyházi kórházba, ahol a nőgyógyász megállapította, hogy nemrégiben szült. A gyermek hollétéről viszont nem tudott elfogadható magyarázatot adni. Ezután hívták fel a rendőröket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság a kórházi bejelentés nyomán nyomozást indított a Nyíregyházán élő nő ellen, aki a kihallgatása során beismerte, hogy június 25-én, eltitkolt terhessége után, egy fiúgyermeknek adott életet a fürdőszobájukban.

Hogyan is történt pontosan

A szülést követően a csecsemőt a fürdőkád vizébe fojtotta.

A halott csecsemőt véres ruhába bugyolálta, nyakára hurkot kötött, aztán a tetemet egy reklámszatyorba tette, s a zöldségtároló verem mélyére helyezte, egy betondarabot rakott a holttestre, amit földdel betemetett."

- írta meg 1995. január 9-én a Kelet-Magyarország.

Ezután lett annyira rosszul, hogy kórházba került, ahol lebukott. Kihallgatásai során derült ki, hogy nem egy gyerekét ölte meg ugyanezzel a módszerrel. Ez a kisfiú volt a harmadik.

Fotó: Reform, 1995 / Arcanum

A kihallgatások során a nő még két csecsemőgyilkosságot beismert. Elmondása szerint 1991-ben a kisfiával, 1992-ben pedig a kislányával is végzett. A rendőrök a nő vallomása alapján a családi ház pincéjében megtalálták és exhumálták a csecsemők földi maradványait. A háromgyerekes családanya azt mondta a nyomozóknak, hogy többet már nem akart felnevelni.

1994-ben a bíróság a nőt többszörös, előre kitervelt emberölésben találta bűnösnek, amiért 13 év fegyházbüntetést szabott ki rá.

