Nem mehet haza a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja

Az országot megrázó tragédia 2025. augusztus 20-án történt. A csecsemőgyilkos azzal a történettel állt elő, hogy séta közben rosszul lett, elájult, majd magához térve már nem találta meg a babakocsiban kéthetes kisfiát - írta a Teo.hu. Dönteni kellett arról, kiengedik-e a rácsok mögül.

Továbbra sem engedik haza a nagydorogi csecsemőgyilkost

Fotó: Kiss Albert

A kétségbeesett keresés órákon át tartott, a rendőrök és a kutató-mentők is átfésülték a környéket. A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának holttestére végül egy földút mellett, a település határában találtak rá. Az orvosszakértő megállapította, hogy a csecsemő gyilkosság áldozata lett.

Megtört az anya

Az édesanya azóta teljesen összeomlott. Ügyvédje szerint folyamatosan sír és egyre zavartabb, a legutóbbi kihallgatásán pedig már vallomást sem volt hajlandó tenni, teljesen bezárkózott a nyomozók előtt. A falubeliek közben

arról suttognak, hogy Viktória nem egyedül lehetett a tragédia elkövetője,

de a hatóságok hivatalosan egyedül őt gyanúsítják a bűncselekménnyel.

Végső nyugalomra helyezték a csecsemőgyilkosság áldozatát

Fotó: Mediaworks archívum

Csak a családja volt ott a kisfiú temetésén

A tragikus sorsú Zalánt időközben eltemették:

a szertartás szűk családi körben, csendben zajlott

a nagydorogi temetőben, de a tragédia árnyéka továbbra is a falura vetül.

Újabb hónapok várnak a csecsemőgyilkosra

A gyanúsított nő ellen szóló vád rendkívül súlyos:

emberölés, amelyet egy tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére követett el.

Augusztus 25-én vették őrizetbe három hónapra, vagyis szeptember 25-én haza kellene engedni.

A Szekszárdi Járásbíróságon viszont ma úgy döntöttek, meghosszabbítják a letartóztatását. Karácsonyig biztosan rácsok mögött marad.

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal kapcsolatos cikkeket az Origo.hu oldalán nyomot követhetik.