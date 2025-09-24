Nem mehet haza a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja

Az országot megrázó tragédia 2025. augusztus 20-án történt. A csecsemőgyilkos azzal a történettel állt elő, hogy séta közben rosszul lett, elájult, majd magához térve már nem találta meg a babakocsiban kéthetes kisfiát - írta a Teo.hu. Dönteni kellett arról, kiengedik-e a rácsok mögül.
A kétségbeesett keresés órákon át tartott, a rendőrök és a kutató-mentők is átfésülték a környéket. A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának holttestére végül egy földút mellett, a település határában találtak rá. Az orvosszakértő megállapította, hogy a csecsemő gyilkosság áldozata lett.
Az édesanya azóta teljesen összeomlott. Ügyvédje szerint folyamatosan sír és egyre zavartabb, a legutóbbi kihallgatásán pedig már vallomást sem volt hajlandó tenni, teljesen bezárkózott a nyomozók előtt. A falubeliek közben
arról suttognak, hogy Viktória nem egyedül lehetett a tragédia elkövetője,
de a hatóságok hivatalosan egyedül őt gyanúsítják a bűncselekménnyel.
A tragikus sorsú Zalánt időközben eltemették:
a szertartás szűk családi körben, csendben zajlott
a nagydorogi temetőben, de a tragédia árnyéka továbbra is a falura vetül.
A gyanúsított nő ellen szóló vád rendkívül súlyos:
emberölés, amelyet egy tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére követett el.
Augusztus 25-én vették őrizetbe három hónapra, vagyis szeptember 25-én haza kellene engedni.
A Szekszárdi Járásbíróságon viszont ma úgy döntöttek, meghosszabbítják a letartóztatását. Karácsonyig biztosan rácsok mögött marad.
