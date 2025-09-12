Megdöbbentő: pénzt kap a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja

Augusztus 23-án tartóztatta le a Szekszárdi Járásbíróság 30 napra a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottját, a 25 éves Viktóriát arra hivatkozva, hogy esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, vagy a tanúk befolyásolása. A nő teljesen összeomlott a hír hallatán, mert abban bízott, hogy kihallgatása után hazatérhet az élettársához és édesanyjához. Ez utóbbi a kezdetektől hisz a nagydorogi csecsemőgyilkosként emlegetett lánya ártatalanságában. A Teol.hu azt írja, az idős asszony még pénzt is küld neki a rácsok mögé, hogy jobb legyen a kedve, mert magába roskadt, és érezze, hogy a családja kitart mellette annak ellenére, amivel meggyanúsították. A Borsnak korábban azt mondta a halott gyerek nagymamája: "egyszerre legfeljebb tízezer forintot lehet a kiétkeztetésre juttatni a nevére, amiből a börtönboltban kávét, teát vagy édességet vásárolhat magának."

Nem emlékszik a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja, rezzenéstelen arccal sétált be a Szekszárdi Törvényszék épületébe

Fotó: Kiss Albert

Teljesen összezavarodott a nagydorogi csecsemőgyilkos

A helyi híportál úgy tudja, a kalocsai börtönben ülő Viktóra korábban több, egymásnak ellentmondó vallomást tett. Volt, amelyikben azt állította, leütötték, a kisfiát pedig elrabolták, de ma már beszélni sem akar a rendőrökkel, akiknek viszont bizonyítékai vannak arra, hogy ülte meg a kisfiát. Édesanyja, Olga szerint Viktória példás anyuka, aki szeretetben neveli 5 éves gyerekét

Szeretném már a lányomnak személyesen is elmondani, hogy bízom benne, és tudom, hogy nem lenne képes megölni a saját gyerekét. Sajnos a látogatásra még nem kaptunk engedélyt, de fontos, hogy érezze, nincs egyedül a gyászában”

– tette hozzá.

A csecsemőgyilkosság krónikája

Mint arról az Origo.hu beszámolt, a rendőrségnek augusztus 20-án jelentették egy csecsemő eltűnését Nagydorogról. Ezt követően a nyomozók és a kutatómentők nagy erőkkel keresni kezdték a kicsit, akit végül még aznap délután holtan találták egy, a település határában levő kukoricaföld közelében. Az orvosszakértő hamar megállapította: a gyermek halálát idegenkezűség okozta, vagyis gyilkosság történt, így nyomozás indult. A rendőrség hamarosan az édesanyát, a 25 éves Viktóriát gyanúsította meg a cselekmény elkövetésével, miközben rengeteg bizonyítékot szereztek be: tanúkat hallgattak ki, elektronikus eszközöket foglaltak le, köztéri kamerafelvételeket néztek át. A rendőrség egyelőre azt sem zárta ki, hogy más is közreműködött a gyilkosságban.

