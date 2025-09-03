Újabb csecsemőgyilkosság: kéthónapos baba az áldozat

Még fel sem száradtak a könnyek a 22 hónapos Hanna meggyilkolását követően, és máris egy újabb felfoghatatlan borzalomról, csecsemőgyilkosság gyanújáról kell beszámolnunk. A Budapesti Rendőr-főkapitányságra szeptember 2-án 16 óra 13 perckor érkezett bejelentés, miszerint egy fővárosi, VI. kerületi lakásban elhunyt egy kisbaba. A helyszínre érkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani - adta hírül a Police.hu.

Csecsemőgyilkosság állhat a kéthónapos bab halála hátterében A fotó illusztráció: Pexels.com

A jelenlegi adatok szerint a VI. kerületi lakásban egy 44 éves, kínai állampolgárságú férfi leejtette a két hónapos lányát, aki - az apa elmondása szerint - életjelet nem mutatott. Erről azonban csak másnap értesítette a hatóságokat.

Őrizetben a csecsemőgyilkosság gyanúsítottja

A BRFK Életvédelmi Osztály gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A helyszínen a csecsemő apját elfogták, majd előállították. Gyanúsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartótatását.