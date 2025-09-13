Bosszút követel a falu: lincshangulat uralkodik a nagydorogi csecsemőgyilkosság óta

Zalán, a mindössze két hetes csecsemő, akinek halála megrázta az egész országot, szűk családi körben kapta meg a végső nyugalmat. A pénteki szertartás a helyi temetőben megható, és visszafogott volt, de falusiak számára nem hozta el a megnyugvást. A csecsemőgyilkosság óta nagy a feszültség a településen. Egy helybéli férfi elmondta, hogy az emberek egyszerűen nem tudják felfogni a történteket, ami miatt dühösek. Egy idős asszony szerint számtalan más lehetősége lett volna a gyermek anyjának, de ő a legszörnyűbbet választotta - írta meg a Teol.hu.

Végső nyugalomra helyezték a csecsemőgyilkosság áldozatát

Eközben a gyanúsított családja egyre jobban elzárkózik. A csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő párja és az édesanyja alig mer kilépni az ajtón, aminek nyomós oka van. A helyiek legszívesebben meglincselnék őket.

A nagydorogi csecsemőgyilkosságban érintett nő elzárkózott

Ahogyan arról korábban is beszámoltunk, a rendőrség letartóztatta Zalán édesanyját, Viktóriát, akit a kalocsai börtönbe szállítottak. A fiatal nő a legutóbbi kihallgatáson már nem volt hajlandó vallomást tenni. Állítólag teljesen összeomlott, állandóan sír. Édesanyja azt szeretné, ha jobb kedve lenne, ezért rendszeresen küld neki pénzt csokira és kávéra, de ez sem használ.

A nő több egymásnak ellentmondó vallomást tett, amelyből talán a legemlékezetesebb az, ami arról szól, hogy a végzetes napon rosszul lett, és mire magához tért, a gyermeke eltűnt a babakocsiból.

A nyomozók viszont azt állítják, máris több bizonyítékuk is van a nő ellen, akit a kalocsai börtönben többszemélyes zárkában tartanak. A családtagjaival nem találkozhat, csak csomagot küldhetnek be neki, így próbálják megakadályozni, hogy befolyásolja a tanúkat.

Még várják a szakértő véleményét

A nyomozás még tart, szakértők vizsgálják a tragédia pontos körülményeit. Bár a falubeliek szerint a nő nem egyedül tette és gyanítják, hogy a párja vagy más családtag is érintett lehet a csecsemőgyilkosságban, hivatalosan továbbra is Viktória az egyetlen gyanúsított Zalán megölése ügyében.

