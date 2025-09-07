Megszólalt a nagydorogi csecsemőgyilkossággal vádolt anya édesanyja

Mint ismert, augusztus 20-án érkezett a rendőrségre a sokkoló bejelentés, miszerint eltűnt egy kéthetes kisbaba. A keresés sajnos tragédiába torkollott és a kis Zalánkát már holtan találták meg. Azonnal világossá vált, hogy gyilkosság történt és a gyanú saját édesanyjára, Viktóriára terelődött, akit már letartóztattak Kalocsán csecsemőgyilkosság vádjával - adta hírül a Borsonline.hu.

Viktóriát gyanúsítják a csecsemőgyilkosság ügyében - Fotó: Bors

A csecsemőgyilkosság részleteit még homály fedi

A család kitart amellett, hogy a nő ártatlan. Édesanyja, Olga szerint Viktória mindig is gondoskodó anya volt:

A nagyobbik fiát is példásan nevelte, sosem láttuk rajta az agresszió jeleit. Tudom, hogy nem lenne képes megölni a saját gyermekét."

Olga fájdalmasan hozzátette azt is, hogy hiába szeretné lányát személyesen bátorítani, a látogatási engedélyt még nem kapták meg. Most csak az nyújt némi vigaszt számára, hogy csomagot és pénzt küldhet a börtönbe.

Maximum tízezer forintot lehet küldeni, ebből kávét, teát vagy egy kis csokoládét vásárolhat. Legalább ennyivel tudom éreztetni, hogy nincs egyedül."

Közben továbbra sem dőlt el, hogy kiengedik-e Viktóriát szigorú kísérettel kisfia temetésére, a szakértők szerint erre vajmi kevés az esély. A nagydorogi tragédia körül így egyre több a kérdés, mint a válasz, miközben a település és az egész ország még mindig sokkban van.