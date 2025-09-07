Hírlevél

csecsemőgyilkosság

Megszólalt a nagydorogi csecsemőgyilkossággal vádolt anya édesanyja

1 órája
Viktóriát letartóztatták kéthetes kisfia, Zalánka halála miatt, családja kitart az ártatlansága mellett. Édesanyja, Olga szerint lánya nem lenne képes megölni saját gyermekét és most csomaggal és pénzzel igyekszik támogatni őt a kalocsai börtönben. Újabb részletek a csecsemőgyilkosság ügyében.
Mint ismert, augusztus 20-án érkezett a rendőrségre a sokkoló bejelentés, miszerint eltűnt egy kéthetes kisbaba. A keresés sajnos tragédiába torkollott és a kis Zalánkát már holtan találták meg. Azonnal világossá vált, hogy gyilkosság történt és a gyanú saját édesanyjára, Viktóriára terelődött, akit már letartóztattak Kalocsán csecsemőgyilkosság vádjával - adta hírül a Borsonline.hu.

Viktóriát gyanúsítják a csecsemőgyilkosság ügyében - Fotó: Bors

A csecsemőgyilkosság részleteit még homály fedi

A család kitart amellett, hogy a nő ártatlan. Édesanyja, Olga szerint Viktória mindig is gondoskodó anya volt:

A nagyobbik fiát is példásan nevelte, sosem láttuk rajta az agresszió jeleit. Tudom, hogy nem lenne képes megölni a saját gyermekét."

 

Olga fájdalmasan hozzátette azt is, hogy hiába szeretné lányát személyesen bátorítani, a látogatási engedélyt még nem kapták meg. Most csak az nyújt némi vigaszt számára, hogy csomagot és pénzt küldhet a börtönbe.

Maximum tízezer forintot lehet küldeni, ebből kávét, teát vagy egy kis csokoládét vásárolhat. Legalább ennyivel tudom éreztetni, hogy nincs egyedül."

 

Közben továbbra sem dőlt el, hogy kiengedik-e Viktóriát szigorú kísérettel kisfia temetésére, a szakértők szerint erre vajmi kevés az esély. A nagydorogi tragédia körül így egyre több a kérdés, mint a válasz, miközben a település és az egész ország még mindig sokkban van.

 

 

