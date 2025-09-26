Tízmilliárdos fogás! Tonnaszám hevert a csempészcigaretta a hamis alkatrészek mögött

Debrecenben dőlt meg egy milliárdos csempészhálózat, amelynek tagjai magyar, lengyel, ukrán és orosz-román állampolgárok voltak. A banda az Egyesült Arab Emírségekből szállította repülővel a hatalmas mennyiségű cigarettát, majd a papírokon trükkösen gépjárműalkatrészeknek tüntették fel a rakományt - írta a Haon.hu.

Megbukott a csempész banda a debreceni repülőtéren

Fotó: Facebook/NAV

A trükk háromszor is működött, legalábbis majdnem. 2021 januárjában, februárjában és márciusában is érkezett Debrecenbe egy-egy szállítmány. A harmadiknál azonban megbukott a bűnszervezet: amikor a cigarettával megpakolt kamionok elhagyták a repteret, a NAV már várt rájuk. A vámosok átvizsgálták a járműveket, és kiderült, hogy a "pótalkatrészek" mögött ott lapul a rengeteg adózatlan, zárjegy nélküli dohányáru.

Több milliárdot ért a csempészáru

A zsákmány elképesztő volt, ugyanis a három fuvarral több mint 8,5 milliárd forintos kárt okoztak az államnak. A nyomozók azonban nem csak a cigarettát foglalták le.

A vagyonbiztosítás során luxusautókat, méregdrága órákat és hatalmas összegekben készpénzt is elkoboztak, összesen közel 600 millió forint értékben.

Az ügyészség súlyos vádat emelt a bűnszervezet tagjai ellen. A Debreceni Törvényszék előtt zajló ügyben a magyar vádlott akár 9 év, lengyel társa 10 év fegyházbüntetésre számíthat, ha bebizonyosodik bűnösségük. Emellett pénzbüntetés, közügyektől eltiltás és természetesen teljes vagyonelkobzás várhat rájuk.

Az ügy tárgyalása szeptember 29-én folytatódik Debrecenben. A luxusban élő csempészeknek most a bíró előtt kell felelniük milliárdos mutyijukért.

Az adóhatóságnak a közelmúltban jócskán kijutott a feladatokból, és rengeteg csempész- vagy hamis árut foglaltak le. A legnagyobb őrületként ismert Labubu babák is így jutottak be az országba, megközelítőleg 43 ezer más hamis játékkal együtt.