A klinikaigazgató a sziklacsontot fúrta, egy beosztottja meg őt

Emberi test tiltott felhasználása és folytatólagosan, közvetett tettesként elkövetett csalás bűntettében ítélte el a Pécsi Ítélőtábla a volt klinikaigazgatót. A boncmestert, aki segített neki beszerezni a csontokat, szintén felelősségre vonták – írta meg a Teol.hu.

Sziklacsont kurzusra vitte a csontokat, amiket boncmester segített beszerezni

Forrás: Wallpaper Flare /A kép illusztráció.

A történet 2011 és 2020 között zajlott. Az intézmény évtizedek óta szervezett úgynevezett sziklacsont kurzusokat magyar és külföldi fül-orr-gégészeknek. Ezeken a képzéseken a résztvevők eredeti, holttestekből származó, agykoponyán belül található csonton gyakorolhatták a fúrásokat. A jogszabályok szerint a csont kizárólag kórbonctani vizsgálat céljára, az elhunyt beleegyezésével távolítható el, esetünkben azonban ez nem történt meg.

Fizetett a csontokért

A 2019. januári képzés során a klinikaigazgató közvetlenül a boncmestert kérte fel a csontok beszerzésére, a patológiai intézet igazgatóját megkerülve. A boncmester havonta 15–20 darab sziklacsontot távolított el, összesen 100 darabot a kurzus számára, darabonként 2500 forintért. Az ügyre névtelen bejelentés hívta fel a figyelmet, miután valaki e-mailben értesítette a hatóságokat, hogy a klinikán formalinnal teli vödrökben tárolják az emberi maradványokat.

A bíróság pénzbírságot és felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki az I. és a II. rendű vádlottra, hangsúlyozva az ügy oktatási és etikai vonatkozásait is. Az ítélet jogerős.

Egy hasonló, még groteszkebb eset történt Pátyon, ahol egy boncmester az emberi maradványokat vödrökben tárolta saját udvarán, megszegve minden jogi és etikai normát. Az ügyet betörők leplezték le. Részletek az Origo.hu korábbi cikkében.