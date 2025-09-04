Hírlevél

delta program

Drogok és halál: a miskei gyilkosság is jelzi a probléma súlyát

Csütörtök délelőtt sajtótájékoztatót tartott a rendőrség, amelyen összesítést közöltek a drog elleni harcról, ismertetve a fontosabb számokat. A Delta program kapcsán tartott beszámolóból megtudhattunk újabb részletet a miskei gyerekgyilkosság ügyéről is.
delta program, miskei kislány, Töreki Sándor, drog, rendőr, Horváth László

A Delta program keretében összesen 6137 eljárás indult március eleje óta, több mint 22 ezer rendőr vett részt az akciókban – közölte Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a csütörtöki sajtóeseményen. A rendezvényen a kábítószer elleni küzdelem nyomán indított Delta program első féléves eredményeiről számoltak be. Az eseményen Töreki Sándor r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes is felszólalt.

Fotó: Polyák Attila

A Delta program eredményei

A Delta program keretében eddig több mint egy tonna kábítószert és 900 millió forint értékű vagyont foglaltak le. A kormánybiztos egyúttal megköszönte a rendőrök gyors és hatékony munkáját a miskei kislány feltételezett gyilkosának elfogásában. Horváth László a tragikus eset kapcsán részvétét fejezte ki az érintett családnak. A kormánybiztos azt is kijelentette, hogy bár a toxikológiai vizsgálat eredménye még néhány napot igénybe vesz, a kábítószernek biztosan köze van a miskei ügyhöz, mivel a nevelőapa maga is drogfogyasztó. Hozzátette: a Büntető Törvénykönyvet az utóbbi időben jelentősen szigorították, így a bíróságoknak lehetőségük van akár súlyos, életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabni.

Magyarországon több ezer családot érint a drogfüggőség, amely súlyosan veszélyezteti a családon belüli és a közösségi kapcsolatokat. A kormány több egyházi és civil szervezettel is megállapodást kötött a drogprevenciós programokkal kapcsolatban, és párbeszédet kezdeményezett a fesztivál- és rendezvényszervezőkkel.

Betekintés a Delta program mögé

A tájékoztató végén a rendőrség bemutatta a hazánkban jelenlévő kábítószereket, betekintést nyújtott a drogok előállításának világába, és azt is megmutatták, hogyan készülnek fel a rendőrök az ilyen típusú bevetésekre. Erről a képeket megtekinthetik a galériában.

Delta program beszámolt a féléves eredményeikről és a további terveikről.
Fotó: Polyák Attila

A rendőrség korábban is bizonyította a Delta program hatékonyságát, erről részletesebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.

Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes sajtótájékozta
Galéria: Kábítószer elleni küzdelem – a DELTA Program sjtóbemutatója
Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a DELTA Program sajtótájéokztatóján

 

