Tűz ütött ki az I. kerületi Krisztina téren lévő Déryné vendéglátóhely egyik alagsori gépészeti helyiségében hajnalban – adta hírül a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület a szervezet Facebook-oldalán.

Lángra kapott a Déryné, a tűzoltóknak erősítésre volt szüksége

Fotó: Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Lángolt a Déryné

Mint a tűzoltók írták, hamar megkezdték a lángok oltását, a füst eltávolítását, miközben az alagsorból több szén-dioxidos palackot is kihoztak, nehogy felrobbanjanak a hő hatására.

A tűz egy födémen keresztül átterjedt a Déryné vendégterére is, tíz négyzetméteren meggyulladtak a berendezési tárgyak. A lángokat hamar megfékezték, ám közben erősítésre is szükség volt: „a riasztási fokozat emelését követően még egy belvárosi hivatásos egység, a műveleti szolgálat, és egy a légzőkészülékekhez szükséges cserepalackokat szállító jármű is vonult. A sűrű füstből az épület két lakásába is jutott a szellőzőrendszeren keresztül, az egyikből kikísért lakót a mentők megfigyelésre kórházba szállították” – írták a tűzoltók.

A Déryné nem ritkán világsztárokat is vendégül lát: tavaly például a Kill Bill-filmek főszereplője, Uma Thurman is tiszteletét tette a vendéglátóhelyen.