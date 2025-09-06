Hírlevél

Szombat hajnalban tűz ütött ki egy budai elitétteremben. A Déryné vendégterében is lángra kapott a berendezés, a helyiséget elárasztotta a füst. A tüzet végül a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai fékezték meg.
Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesületdérynélángolttűzétterem

Tűz ütött ki az I. kerületi Krisztina téren lévő Déryné vendéglátóhely egyik alagsori gépészeti helyiségében hajnalban – adta hírül a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület a szervezet Facebook-oldalán.

Lángra kapott a Déryné, a tűzoltóknak erősítésre volt szüksége.
Lángra kapott a Déryné, a tűzoltóknak erősítésre volt szüksége
Fotó: Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Lángolt a Déryné

Mint a tűzoltók írták, hamar megkezdték a lángok oltását, a füst eltávolítását, miközben az alagsorból több szén-dioxidos palackot is kihoztak, nehogy felrobbanjanak a hő hatására. 

A tűz egy födémen keresztül átterjedt a Déryné vendégterére is, tíz négyzetméteren meggyulladtak a berendezési tárgyak. A lángokat hamar megfékezték, ám közben erősítésre is szükség volt: „a riasztási fokozat emelését követően még egy belvárosi hivatásos egység, a műveleti szolgálat, és egy a légzőkészülékekhez szükséges cserepalackokat szállító jármű is vonult. A sűrű füstből az épület két lakásába is jutott a szellőzőrendszeren keresztül, az egyikből kikísért lakót a mentők megfigyelésre kórházba szállították” – írták a tűzoltók.   

A Déryné nem ritkán világsztárokat is vendégül lát: tavaly például a Kill Bill-filmek főszereplője, Uma Thurman is tiszteletét tette a vendéglátóhelyen.

 

 

