Bátor diáklány mentette meg a húgát, videóra vette zaklatójukat

Szeptember 18-án reggel két diáklány busszal tartott az iskolába. Útközben egy férfi foglalt helyet az idősebb lánnyal szemben és zaklatni kezdte. A testvérpár megpróbált kitérni előle, de a férfi tovább folytatta illetlen és a személyes terüket sértő viselkedését - írta a Zaol.hu.

A bátor diáklány levideózta a zaklatójukat a buszon (Illusztráció)

Fotó: BRFK Facebook

Videóra vette zaklatójukat a diáklány

A nővér talpraesett módon járt el és mobiltelefonjával felvételt készített a zaklatóról. Miután leszálltak a buszról, gyalog folytatták útjukat, ám a férfi szintén leszállt és követte őket. A két lány egy közeli iskolába menekült és a portástól kért segítséget. Amikor a portás kisietett, a támadó azonnal elszaladt.

A rendőrség a telefonos felvétel segítségével azonosította a feltételezett elkövetőt, akit Józsefvárosban elfogtak. A 47 éves K. Pétert egy 14 év alatti gyermek sérelmére elkövetett szeméremsértés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

