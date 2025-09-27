Hírlevél

diáklány

Bátor diáklány mentette meg a húgát, videóra vette zaklatójukat

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az idősebb testvér nem hagyta magát és bátor lépésre szánta el magát. A diáklány a telefonjával felvételt készített a zaklatóról, ami végül leleplezte a férfit, aki emiatt elmenekült a helyszínről.
diáklányiskolabuszszeméremsértésfelvételtelefon

Szeptember 18-án reggel két diáklány busszal tartott az iskolába. Útközben egy férfi foglalt helyet az idősebb lánnyal szemben és zaklatni kezdte. A testvérpár megpróbált kitérni előle, de a férfi tovább folytatta illetlen és a személyes terüket sértő viselkedését - írta a Zaol.hu.

A bátor diáklány levideózta a zaklatójukat a buszon (Illusztráció)
A bátor diáklány levideózta a zaklatójukat a buszon (Illusztráció)
Fotó: BRFK Facebook 

Videóra vette zaklatójukat a diáklány

A nővér talpraesett módon járt el és mobiltelefonjával felvételt készített a zaklatóról. Miután leszálltak a buszról, gyalog folytatták útjukat, ám a férfi szintén leszállt és követte őket. A két lány egy közeli iskolába menekült és a portástól kért segítséget. Amikor a portás kisietett, a támadó azonnal elszaladt.

A rendőrség a telefonos felvétel segítségével azonosította a feltételezett elkövetőt, akit Józsefvárosban elfogtak. A 47 éves K. Pétert egy 14 év alatti gyermek sérelmére elkövetett szeméremsértés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

Szintén elkaptak egy férfit, aki egy gyermekotthonban zaklatott egy ott lakó lányt, erről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

