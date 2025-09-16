Kommandósok ütöttek rajta a drogdíleren – videó

Idén nyáron jutott a hatóságok tudomására, hogy egy helyi lakos kábítószerrel kereskedik a nyugodt, hajdúsági településen. A hajdúszoboszlói nyomozók minden rendelkezésükre álló adatot megvizsgáltak, számos fogyasztót el is számoltattak. Ezután megkezdték az akció szervezését a díler elfogása érdekében – írta meg a Borsonline.hu.

A díler nem számított a váratlan hatósági intézkedésekre

A fotó illusztráció: AFP/Getty Images

A kommandósok a Cívis Közterületi Alosztály munkatársaival együttműködve csaptak le a gyanúsítottra, és két vele utazó nőre. A díler teljes nyugalommal leparkolt az autójával, ám mire észbe kapott, már kattant is a bilincs csuklóján. A hatóságok több pakett, alufóliába csomagolt droggyanús anyagot fedeztek fel a jármű átvizsgálása során, amit azonnal lefoglaltak. A rendőri intézkedésről videó is készült.

A dílert és a két utast előállították és kihallgatták őket

A fő gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indul büntetőeljárás. A vele egy időben elfogott két nőnek pedig kábítószer birtoklása miatt kell felelnie a hatóságok előtt.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok kétséges eredetűek és összetételűek, ezért hatásuk előre nem kiszámítható. Használatuk akár végzetes következményekkel is járhat.

A magyar rendőrök hatalmas sikereket értek el 2025-ben kábítószerellenes fellépésükkel. Fél év alatt több mint egy tonna kábítószert koboztak el.