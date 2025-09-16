Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Robert Redford

rendőr

Kommandósok ütöttek rajta a drogdíleren – videó

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendőrök és kommandósok lepték el Hajdúszovát főterét szeptember 10-én reggel. A csendes faluban akciót szerveztek a helyi díler ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrCívis Közterületi AlosztálykommandósutasHajdúszovátanyagdrogkereskedelem

Idén nyáron jutott a hatóságok tudomására, hogy egy helyi lakos kábítószerrel kereskedik a nyugodt, hajdúsági településen. A hajdúszoboszlói nyomozók minden rendelkezésükre álló adatot megvizsgáltak, számos fogyasztót el is számoltattak. Ezután megkezdték az akció szervezését a díler elfogása érdekében – írta meg a Borsonline.hu.

A díler nem számított a váratlan hatósági intézkedésekre
A díler nem számított a váratlan hatósági intézkedésekre
A fotó illusztráció:  AFP/Getty Images

A kommandósok a Cívis Közterületi Alosztály munkatársaival együttműködve csaptak le a gyanúsítottra, és két vele utazó nőre. A díler teljes nyugalommal leparkolt az autójával, ám mire észbe kapott, már kattant is a bilincs csuklóján. A hatóságok több pakett, alufóliába csomagolt droggyanús anyagot fedeztek fel a jármű átvizsgálása során, amit azonnal lefoglaltak.  A rendőri intézkedésről videó is készült.

 

A dílert és a két utast előállították és kihallgatták őket

A fő gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indul büntetőeljárás. A vele egy időben elfogott két nőnek pedig kábítószer birtoklása miatt kell felelnie a hatóságok előtt.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok kétséges eredetűek és összetételűek, ezért hatásuk előre nem kiszámítható. Használatuk akár végzetes következményekkel is járhat.  

A magyar rendőrök hatalmas sikereket értek el 2025-ben kábítószerellenes fellépésükkel. Fél év alatt több mint egy tonna kábítószert koboztak el.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!