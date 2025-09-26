Hírlevél

drog

Hiába tömte ki az alsógatyáját rózsaszín porral, elfogták a rendőrök

Kecskeméten különböző drogokat, valamint kábítószer fogyasztásához használatos eszközöket foglaltak le a rendőrök egy 20 éves férfitól. A díler már hónapok óta kábítószerrel kereskedett.
drogecstasykábítószer-csempészésporKecskemétdrogdíler

Nem mindennapi drogfogás történt Kecskeméten.  A 20 éves dílernél különböző eredetű drogokat találtak, már hosszú ideje kereskedett a fiatal férfi kábítószerekkel-írta meg a Baon.hu.

A díler autójában 15,02 gramm marihuánát, alsóneműjében ecstasy-t rejtegetett
Kép forrása: Pixabay

Az elkövető járművéből mérleg, őrlő, pipa, valamint alufólia is előkerült.

A díler bűnösnek vallotta magát

Mindent beismert a kihallgatáson. Elmondta, hogy már hónapok óta illegális szerekkel kereskedik. A rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Hatalmas droghálózatot leplezett le a rendőrség, Baranyától Fejérig értékesítettek az illegális szereket. Közel 30 millió forint volt a lefoglalt kábítószer értéke, rács mögött a bandavezérek.

 

